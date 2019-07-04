Кузен Коза Ностры? Профессор Фаллико прочтет в Барнауле лекцию.

04.07.2019

Председатель Совета директоров ЗАО «Банк Интеза», президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико 8 июля проведет в Барнауле открытую встречу с представителями академического и делового сообщества. Лекция «Роль России на международной арене: экономические и геополитические измерения» пройдет 8 июля в 11:00 в конференц-зале главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46), сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

ЗАО «Банк Интеза» - российское банковское учреждение, 100% которого сейчас принадлежат итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo (совокупные активы оцениваются примерно в $ 0,7 трл).

Несколько лет назад Интеза оказалась в центре внимания СМИ в связи с активным участием в непрозрачной мега-сделке по выводу из госсобственности значительной части акций российской госкомпании Роснефть.

74-летний выходец с сицилийской Катании Антонио Фаллико давно живет в России (по некоторым данным, с 1974 г.). Ряд исследователей сообщали о том, что в молодости он был активистом компартии Италии. В 90-х работал в представительствах итальянских банков в Москве, с 1999 г. – в структурах Интезы. Власти Барнаула именуют Фаллико "профессором", однако в его официальной биографии на сайте Интезы подчеркивается, что "сведения о дополнительном профессиональном образовании, а также об ученой степени и ученом звании отсутствуют".

Итальянские и американские издания (La Repubblica, The New York Times) в прошлом упоминали Фаллико как одного из доверенных посредников в непубличных отношениях между бывшим итальянским лидером Сильвио Берлускони и Кремлем, "человека Путина в Италии".

Сам Фаллико заявлял итальянской прессе, что познакомился с Путиным в Санкт-Петербурге еще в начале 80-х, «когда Владимир Путин был еще заместителем [петербургского мэра] Анатолия Собчака». В это время, однако, Путин работал в органах госбезопасности (в команду Собчака он вошел только в 90-х).

В СМИ также публиковалась информация о том, что Фаллико являлся близким деловым партнером и, по неподтвержденной информации, кузеном осужденного в Италии бывшего сенатора и депутата Европарламента Марчелло Делль'Утри. Этот высокопоставленный политик и менеджер бизнес-империи Берлускони был обвинен в том, что он десятилетиями курировал связи с сицилийской мафией. Прокуратура Палермо оценила тогда друга и вероятного родственника Фаллико как "связующее звено между мафией, политикой и бизнесом".

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