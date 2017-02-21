Крупного медицинского чиновника из Бийска подозревают в масштабной коррупции.

21.02.2017

О подозрениях в руководстве масштабными коррупционными схемами с бюджетными средствами в адрес недавно покинувшего пост главврача Центральной городской больницы Бийска Владислава Гусева сообщает 21 февраля входящая в медиагруппу Эвалара газета Бийский рабочий, ссылаясь при этом прозвучавший накануне репортаж в эфире Бийского телевидения.

На пост руководителя одно из крупнейших медучреждений Алтайского края Гусев был назначен в начале 2015 года. Эта должность стала для него большим повышением – до этого 41-летний Гусев руководил узловой больницей на отдаленной станции Кулунда. В алтайском наукограде у сделавшего стремительную карьеру медика даже проявились политические амбиции – он (впрочем, неудачно) попробовал в 2016 году получить кресло в Заксобрании Алтайского края (от партии Единая Россия).

Тем не менее, двухлетняя работа медицинского чиновника в ЦГБ завершилась масштабной проверкой, в ходе которой в его адрес высказываются серьезные подозрения. Сообщается, что проверка финансовых документов в ЦГБ была начала неназванными силовиками еще в конце 2016 года. Проверка якобы выявила почти двойной рост кредиторской задолженности ЦГБ за период работы Гусева, а также рождающие подозрения в коррупции с бюджетными средствами сделки. "По одной из версий, руководство центральной городской больницы заключало многомиллионные контракты с различными компаниями. Для поставщиков были созданы все необходимые условия. И как итог: продукцию и оборудование поставляла заранее известная фирма", - заявляют бийские медиа.

В январе 2017 года Гусев уволился с поста главрача по собственному желанию. Однако, он по-прежнему пользуется поддержкой в администрации Алтайского края – Бийское телевидение утверждает, что его кандидатура рассматривается сейчас в краевом Минздраве: "По нашей информации, его, возможно, ждет повышение по службе".

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