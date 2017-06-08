Крупнейшими спонсорами Единой России из Алтайского края стали поставщики медоборудования по госконтрактам.

08.06.2017

Известный в Алтайском крае общественник Станислав Андрейчук опубликовал список крупнейших спонсоров партии Единая Россия из этого региона (за 2016 год). Андрейчук не конкретизирует источники своей осведомленности, однако известно, что такие отчеты входят в состав обязательных для публикации (в частности, Центризбиркомом).

Среди юрлиц больше всего денег в Алтайском крае единоросссам пожертвовало стало ООО "Хирон" (5 млн рублей). Об этой барнаульской фирме, принадлежащей семье предпринимателей Романовских, известно то, что она активно занимается поставками медоборудования и медтехники государственным медучерждениям, заключив с ними, по данным справочных систем 1761 госконтракт.

2,5 млн рублей пожертвовало аффилированное с агропредпринимателем Виктором Траутвейном ООО "Майское" (сын жертвователя стал депутатом от ЕР в Заксобрании края).

2 млн рублей перечислил ООО "АлтайСтройРесурс" (владелец этой многопрофильной фирмы – Алексей Грицаненко).

1,6 млн рублей ЕР получила от связанного с депутатом Госдумы от местной ЕР Виктором Зобневым Рубцовского завода запасных частей.

1.5 млн рублей перечислила Медицинская компания "Восточный альянс" из Барнаула, занимающаяся поставкой медицинской и стоматологической техники. Владелец этой фирмы – Владимир Шмелев. Восточный альянс активно занимается поставками государственным медучрежениям, выиграв 918 госконтрактов.

1 млн рублей перечислило барнаульское ООО "КВАТ-РА". Его владельцами, по данным справочных систем, являются Вадим Долгановский, Владимир Опёнышев и Тамара Трикоз. Эта фирма занимается поставками лекарств и медоборудования, во многом специализируясь на госучреждениях. По данных справочных систем, с этой целью она заключила 10.357 госконтрактов.

Несколькими днями ранее газета Коммерсант сообщала о том, что среди спонсоров ЕР из Алтайского края числится и ЗАО Эвалар с пожертвованием в размере 12 млн рублей, однако среди опубликованных Андрейчуком поклонников "партии власти" его нет.

Одним из крупнейших доноров-физлиц "Единой России" в 2016 г. вновь оказался алтайский фермер Виктор Траутвейн, пожертвовавший ей 2,5 млн руб.). Также вреди крупных спонсоров-физлиц Ольга Зубкова из Новомихайловки (959,5 тыс. руб.), Владимир Устинов из Барнаула (200 тыс. руб.), Альберт Лунев (150 тыс. руб.), Алексей Кривенко из Родино (125 тыс. руб.), Денис Голобородько из Благовещенки (78 тыс. руб.)

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