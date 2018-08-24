Криминальный актер в анонимном вирусном ролике агитирует за Крылова и против Томенко.

24.08.2018

23 августа среди жителей Алтайского края через мессенджер WhatsApp стал распространяться уже второй в ходе текущей губернаторской кампании вирусный ролик.

Первый из них появился 10 днями ранее: также через WhatsApp тогда распространялось анонимное 129-секундное видео. В нем внимание жителей края обращалось на оставшийся непроясненным вопрос о всплывшей в 2016 году информации об участии нынешнего врио губернатора края Виктора Томенко в карибском офшоре (в ходе скандала с панамским регистратором офшоров Моссак Фонсека).

Работавший тогда в правительстве Красноярского края менеджер уклонился от попыток СМИ получить у него внятный ответ на это (тогда в медиа было опубликовано лишь заявление ссылавшейся на недоступность Томенко его пресс-секретаря, в весьма неоднозначных и неуверенных выражениях пытавшейся отрицать факт вероятного нарушения закона своим шефом).

Авторы первого ролика при этом явно использовали приемы диффамации: свои выраженные в предельно жесткой форме претензии к Томенко они с помощью монтажа пытались выдать за часть фрагмента программы прокремлевского телеканала Царьград ТВ.

Тем не менее, анонимный ролик широко разошелся в Алтайском крае и стал предметом активного обсуждения в соцсетях. А озвученный вскоре после этого отказ Томенко от участия в предвыборных дебатах, судя по полемике на популярных алтайских интернет-форумах, очень многие связали именно с нежеланием менеджера дать ответ на неудобный для него вопрос.

Большую часть второго 155- секундного ролика занимает выступление некоего мужчины среднего возраста. Именуя жителей Алтайского края "родными", аноним вновь вспоминает историю с офшором Томенко и призывает в финале голосовать за одного из его спойлеров – Андрея Крылова.

Неожиданно зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы г-н Крылов до этого не принимал активного участия на видных позициях в общественной жизни Алтайского края. Неожиданное прохождение "муниципального фильтра " из почти шестисот депутатских подписей стало для Крылова своеобразным маркером: такой результат для малоизвестного предпринимателя (связанного лишь с одной из микро-партий) мог свидетельствовать о том, что он получил для этого поддержку и ресурсы от контролируемого отставными спецслужбистами "политического блока" в администрации Томенко.

Так, известный на Алтае общественник Константин Емешин полагает, что возникшая из ниоткуда креатура спецслужбистов из краевого правительства имеет следующую цель на выборах: "задача такого кандидата собрать на себя экстремистские голоса и поэтому он должен до одурения поносить основного кандидата".

Тем временем в алтайском сегменте соцсетей стали появляться аргументированные заявления представителей местного политикума о том, что г-н Крылов в прошлом сам был замешан в криминальных инцидентах. Так, такое заявление в соцсетях активно распространяет пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ Евгений Платунов, по его словам, в прошлом лично пострадавший от нападения Крылова и связанной с ним группы бандитов. Несмотря на то, что эти заявления содержат признаки сообщения о преступлении, алтайская полиция и СКР, вопреки требованиям УПК РФ, до сих пор никак не отреагировала на эти публикации.

Неожиданно в унисон криминальным подозрениям сыграл и второй анонимный ролик. Не называющий себя мужчина в нем был опознан как уроженец Алтайского края актер Олег Протасов. Согласно его официальной биографии, в 90-е годы, проживая на Украине, он был осужден за кражу и освободился там из колонии в 1998 году. На российском телевидении затем Протасов играл криминальных полицейских в сериалах, а также участвовал в ток-шоу как бывший заключенный. В 2014 году большой общественный резонанс имело его заявление на ток-шоу на НТВ, где он вместе с другими людьми, позиционировавшими себя как представители криминального мира, угрожал убийством правозащитнице Ольге Романовой. «Я просто хочу сказать: Ольга Романова, где бы вы ни были, с кем бы вы ни были, вас все равно найдут и порвут», - заявил тогда криминальный спикер нового ролика анонимных авторов.

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