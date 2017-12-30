Кремль по-тихому наградил Локтева орденом.

30.12.2017

О прошедшей без публичного оглашения процедуре награждения госнаградой первого заместителя главы правительства Алтайского края Сергея Локтева сообщил близкий к управляющей этим регионом команде чиновников сайт Амител. 26 декабря распоряжение Путина о награждении Локтева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени было опубликовано на портале Кремля. Награждение высокопоставленного чиновника, в Алтайском крае наряду с губернатором Александром Карлиным входящего в неформальный тандем, вот уже почти полтора десятилетия управляющий этим депрессивным регионом, было произведено "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Десятилетие назад г-н Локтев уже получил от Путина медаль этого ордена II степени. Проведенное по итогам тогдашних "больших выборов" награждение на Алтае тогда связывали с деятельностью г-на Локтева по неформальному кураторству действовавшей в этом регионе избирательной машины региональных властей ("штаба Единой России"). Тогда же этим же указом Путина госнаграды получили и иные представители провластного алтайского полииткума, например, такие как владелец издательской группы Алтапресс Юрий Пургин.

Награждение неформального партнера алтайского губернатора по управлению этим регионом, вопреки обыкновению, было проведено предельно непублично. "Эту информации естественно Ляпунов не рекламировал и лишь скромно об этом сообщил АМИК", - отметил в этой связи в своем блоге известный на Алтае общественник Константин Емешин. Впрочем, подчеркнул он, реально в последние дни года в краевом правительстве состоялись массовые визиты представителей региональной элиты, исполнявших ритуал поздравления влиятельного чиновника.

Награждения г-на Локтева, вероятно, можно рассматривать как очередной сигнал Кремля жителям Алтайского края. Сначала минувшей осенью там было решено оставить во главе проблемного края г-на Карлина, о неизбежности отставки которого активно говорили весь последний год. Демонстративная награда "теневого губернатора" накануне начала активной фазы кампании перевыборов Путина, по-видимому, еще раз призвана продемонстрировать на Алтае, что в Кремле вполне удовлетворены деятельностью "алтайского тандема".

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