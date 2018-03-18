КПРФ в Алтайском крае требует снять с участков дискредитирующие Грудинина наклейки о его иностранных счетах, угрожая требованием отмены итогов выборов.

18.03.2018

В ходе голосования 18 марта связанный с действующим в Алтайском крае штабом КПРФ доверенное лицо Павла Грудинина – лидер алтайских комсомольцев Антон Арцибашев – направил прокурору и избиркому этого региона требования убрать с избирательных участков дискредитирующую Грудинина наклейку на информстендах. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ (с полным текстом жалоб можно ознакомиться здесь).

На фото пресс-службы Алтайского крайкома КПРФ: за месяц до голосования Антон Арцибашев пикетирует ГТРК Алтай в поддержку своего доверителя.

В заявлениях Арцибашев утверждает, что наклейка (об иностранных счетах Грудинина) является незаконным агитационным материалом. Он обвиняет в ее распространении по всем действующим в Алтайском крае избирательным участкам председателя крайизбаиркома Ирину Акимову.

"Наклейка была произведена в соответствии с Письмом Председателя избирательной комиссии Алтайского края Акимовой Ирины Леонидовны "О дополнительных сведениях к информационным материалам" от 13.03.2018 N01-21/509. Акимова, в свою очередь, выполняла рекомендации, содержавшиеся в информационном письме секретаря ЦИР РФ Майи Гришиной от 7.03.2018 N 12-12/6207. Представитель Грудинина подчеркивает, что решение ЦИК по этому вопросу отсутствует. Он считает, что письмо Гришиной "является лишь ее личной позицией", выраженной с превышением пределов ее полномочий. В в целом действия Гришиной и Акимовой представитель Грудинина оценивает как "нарушение законности, влекущее юридические последствия возможности признания итогов голосования недействительными".

В финале заявлений их автор требует оперативно удалить вызвавшие его сомнения в законности наклейки с избирательных участков.

На фото: копия наклейки (из заявления Арцибашева).

Визы на заявлениях Арцибашева свидетельствуют о том, что они были оперативно получены прокуратурой и крайизбиркомом (последним, например, уже в 9.45 местного времени).

На данный момент обращение Арцибашева – единственный в ходе голосования на Алтае документ, аргументированно ставящий под сомнение его базовую легитимность. Тем не менее, на 15 часов местного времени прокуратура Алтайского края не распространила информации о своей реакции на это обращение. Отсутствуют (на это же время) данные об ответе на обращение и среди опубликованных 18 марта на его официальном сайте текущих сообщений крайизибркома.

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