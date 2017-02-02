КПРФ в Алтайском крае требует от губернатора возврата соцльгот, угрожая массовыми протестами.

02.02.2017

Действующая в Алтайском крае организация КПРФ требует от управляющей этим регионом команды полного возврата ликвидированных в конце 2016 г. социальных льгот, угрожая организацией массовых протестов в этом, одном из беднейших российских регионов.

Поводом для такой позиции КПРФ стало спонтанно возникшее массовое недовольство лишь одной из многочисленных пострадавших групп льготников, к тому же ограниченной территориально – речь идет о потерявших часть прав на льготы пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, проживающих в Рубцовске. 27 января более двухсот из них проникли на заседание горсовета этого города и устроили обструкцию прибывшим туда для успокоения населения губернаторским эмиссарам во главе с министром Михаилом Дайбовым.

Протестующие сумели привлечь на свою сторону руководство одного из наиболее проблемных алтайских городов, были направлены петиции с многочисленными подписями а адрес краевых и федеральных властей.

В этой обстановке автор сомнительной реформы – губернатор Алтайского края Александр Карлин – пошел на попятный, на заседании краевого правительства 31 января пообещав на февральской сессии АКЗС, возможно, вернуть протестующим часть ликвидированных льгот.

Однако, КПРФ не намерена свертывать протестную кампанию – напротив, партия угрожает правящей краем команде единороссов ее расширением. Так, после частичной капитуляции губернатора КПРФ не свернула своих планов провести 11 февраля в Рубцовске массовое протестное уличное мероприятие (именно опасения его непредсказуемых последствий могли стать одной из основных причин испуга губернаторской команды).

Алтайский крайком КПРФ сообщает о том, что власти Рубцовска уже согласовали им его проведение. В качестве основного требования митингующим намерены предложить полную отмену недавнего закона об ограничении льгот. "Именно закона в целом. Коммунистов не устраивает поправка только в одном его пункте", - подчеркивает в этой связи в своем заявлении пресс-служба алтайских коммунистов.

"Тот факт, что в крае услышали сегодня требования наиболее активной группы льготников вызывает осторожный оптимизм", анонсированные "обратные реформы" не станут поводом для отмены запланированной на 11 февраля протестной акции. Она состоится в 11:00 на пл. Ленина. Согласование от мэрии нами уже получено,"- комментируют свои планы в пытающемся возглавить протест льготников Рубцовском горкоме КПРФ.

Если поправки в законодательстве о льготниках не будут отменены Заксобранием на его февральской сессии, КПРФ угрожает распространить рубцовскую кампанию протеста по всей территории региона. "Мы призовём все население Алтайского края помочь нам добиться справедливых изменений. Мы запустим процедуру, предусмотренную законом о народной законодательной инициативе с широким обсуждением поправки КПРФ и сбором подписей в ее поддержку", - так формулирует эта партия такие угрозы в адрес власти в принятой ею 1 февраля по данному вопросу обращении.

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