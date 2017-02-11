КПРФ пытается оградить губернатора Алтайского края от чреватого оргвыводами гнева жителей региона.

11.02.2017

Итоги прошедшего 11 февраля в Рубцовске митинга местных жителей, недовольных отменой целого ряда социальных льгот, показали, что в действующей в Алтайском крае организации КПРФ, взявшей на себя роль куратора этого протеста, активно действует прогубернаторское лобби. Это стало понятно после того, как представители этой партии стали системно защищать 12-ый год правящего краем авторитарного губернатора-единоросса от гнева невольных его инициативой льготников.

Весь период нарастания протеста потерявших право на льготы жителей края (ноябрь 2016 – февраль 2017 гг.) КПРФ последовательно воздерживалась от требований персональной ответственности главы региона за массовое урезание льгот. Однако, особенно ярко это проявилось в ходе подготовки рубцовского митинга 11 февраля.

Так, в подготовленном Алтайским крайкомом КПРФ проекте резолюции митинга отсутствовали пункты о персональной ответственности губернатора Александра Карлина за возникший социальный кризис, а тем более требования его отставки. Эта позиция была отвергнута примерно полутора тысячами собравшихся в Рубцовске льготниками, потребовавших и добившимися внесения в резолюцию пункта об ответственности и отставке Карлина. В итоге он появился в документе, но по-прежнему продолжает замалчиваться руководством алтайских коммунистов.

Так, в комментарии пресс-службы крайкома КПРФ по итогам митинга говорится лишь о требовании митингующими отставки социального министра краевого правительства Михаила Дайбова, якобы "выступавшего инициатором принятия непродуманных поправок в законодательство".

В действительности и формальным и фактическим инициатором положившим начало кампании протестов изменениям краевых законов является губернатор Карлин. Именно его подпись стояла под действительно представленными депутатам краевого Заксобрания 24 ноября 2016 г. г-ном Дайбовым антисоциальным проектом краевого закона. Именно губернатор обратился тогда в специальной пояснительной записке к депутатам, убеждая их со ссылкой на различные законодательные ухищрения голосовать за сомнительный законопроект.

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