КПРФ молчит по поводу скандальной инициативы своего лидера в Барнауле о запрете уличных акций сторонников Навального.

16.06.2017

Действующий в Барнауле штаб сторонников Навального опубликовал текст получившей скандальный отклик инициативы первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ Андрея Сартакова – запретить публичные акции Навального на центральной площади краевого центра. Об обращении г-на Сартакова к властям стало известно 14 ииюня – после того, как сообщения об этом опубликовали два радикальных сайта, близких к местным экстремистским группировкам, используемым властями для борьбы с оппозицией. Обращение ставшего несколько месяцев назад депутатом Заксобрания Алтайского края по спискам КПРФ Сартакова сопровождалось его заявлением о желании стать партнером российской власти, которого она в нем, к сожалению политика, не видит.

Полный документальный текст обращения высокопоставленного функционера КПРФ к властям, однако, до сих пор не был известен.

Заявление Сартакова вызвало многочисленные негативные отклики в соцсетях, в том числе в адрес представляемой им партии. Алтайский крайком КПРФ, видимо, мог быть неприятно поражен этой реакций – в течение нескольких дней традиционно предельно активные в медийном поле местные коммунисты уклоняются от каких-либо сообщений и оценок по поводу вызвавшего такую активную реакцию заявления своего товарища.

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