КПРФ и коллектив ликвидируемой ТЭЦ в Рубцовске протестуют против этого.

14.06.2017

17 июня в Рубцовске пройдет организованный КПРФ митинг против ликвидации ТЭЦ исчезнувшего ныне Алтайского тракторного завода (Рубцовская ТЭЦ, Северная ТЭЦ). Обеспечивающая до двух третей Рубцовска теплом и горячей водой ТЭЦ была признана находящейся в неудовлетворительном состоянии. После длительного конфликта ее последнего собственника с местными и краевыми властями он принял решение о постепенном выведении ТЭЦ из эксплуатации. Ее зону ответственности должна взять на себя муниципальная Южная тепловая станция (ЮТС), переданная для наращивая мощности пришедшей в Рубцовск Сибирской генерирующей компании (СГК). На Алтае СГК олигарха Андрея Мельниченко уже владеет двумя ТЭЦ в Барнауле, обеспечивающими порядка 80% рынка тепла и горячей воды в этом городе.

В качестве "платы" за вложения в реконструкцию ЮТС СГК заручилась согласием местных властей поднять в 2017 году теплотариф в Рубцовске на 24% (в дальнейшем обещая его рост лишь в пределах инфляции).

Недовольство почти 350-ти работников ликвидируемой ТЭЦ прежде всего связано с угрозой потери ими рабочих мест. Это признал руководитель профкома ТЭЦ Василий Будин в своем видеообращении, распространенном накануне митинга Алтайским крайкомом КПРФ. Профсоюзный деятель в нем называет протест против закрытия проблемной ТЭЦ "справедливым", а связанное с переходом на единый источник теплоснабжение повышение тарифа "кабальным".

В обращении профсоюзный деятель также предельно осторожно намекает на возможную заинтересованность городских чиновников в приходе в Рубцовск СГК. Он говорит об опасности роста теплопотерь при переходе Рубцовска на один источник теплоснабжения вместо двух, однако подтверждающих эту позицию расчетов не приводит. Также профсоюзный деятель полностью обошел вопрос о том, каким путем ликвидируемая при согласии собственника и властей хронически недофинансируемая и приведенная в предаварийное состояние ТЭЦ может быть сохранена и технически реабилитирована.

Демонстративное отсутствие у протестующих каких-либо реальных планов спасения ТЭЦ позволяет оценить организованное КПРФ и профсоюзом протестное мероприятие как преимущественно имитационное – направленное лишь для создания впечатления протеста перед реально обеспокоенными массовыми увольнениями работниками станции.

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