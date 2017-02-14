КПРФ до сих пор не внесла законопроект в интересах алтайских льготников.

14.02.2017

Действующая в Алтайском крае организация КПРФ, несмотря на обещания, до сих пор не внесла в Заксобрание этого региона (где она располагает крупной фракцией) законопроект в интересах льготников, пострадавших после отмены по инициативе местного губернатора и Единой России широкого круга их в ноябре 2016 г. Возникшее после этого массовое движение протеста пострадавших льготников, сконцентрировавшееся в Рубцовске, действовало, опираясь на КПРФ как своего союзника. На крупнейшем за последнее время на Алтае митинге протеста, проведенном льготниками в Рубцовске 11 февраля, КПРФ пообещало внесли законопроект о возврате урезанных льгот.

Однако, за несколько дней до этого напуганный размахом разрастающегося протеста губернатор дал указание единороссам частично вернуть отобранные льготы на сессии АКЗС в конце февраля. Как стало известно, соответствующий законопроект был внесен туда 13 февраля (о подготовке и внесении своего альтернативного законопроекта также сообщили и алтайские эсеры).

Однако, как сообщила пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ, на данный день эта партия еще не внесла в Заксобрание свой законопроект. Коммунисты утверждают, что текст их законопроекта также подготовлен – однако, сейчас они вновь собирают подписи жителей региона в его поддержку (о параметрах и сроках кампании не сообщается). И лишь после завершения этого они намерены внести его в АКЗС. Если на новый сбор подписей КПРФ нашла время и ресурсы, то на переговоры с вероятными союзниками их явно не осталось (в итоге местная СР после многочисленных инвектив со стороны алтайских коммунистов вышла на сессию со своим проектом). Впрочем, неожиданная пауза для сбора неких "подписей", похоже, вызвала неоднозначные мнения и внутри самой КПРФ – там намекают на то, что всю эту странную кампанию стоит быстро свернуть и внести многострадальный законопроект "в ближайшее время".

Полный текст законопроекта КПРФ не опубликован, сообщается лишь о том, что он предполагает не отмену ноябрьского "антисоциального" закона, а восстановление не менее чем четырех отмененных льгот (и возможное существенное расширение не менее чем одной из них).

Однако, инициатива КПРФ уже потеряла темп – внесенный 13 февраля законопроект ЕР получит приоритет при обсуждении на сессии в конце февраля. А прочие проекты едва ли даже дойдут до голосования – если вообще единороссовское большинство внесет их в повестку дня.

Нет комментариев