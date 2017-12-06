Корпус работников СМИ в Алтайском крае пополнился Маевичем.

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Сообщество работников СМИ в Алтайском крае пополнилось новым участником – один из вероятных лидеров действующего в этом регионе провластного экстремистского подполья Андрей Маевич дебютировал 6 декабря в новой для него роли: редактора информационного сайта Новости Алтая (новостиалтая.рф).
Сайт, созданный в ноябре 2015 года на волне ура-патриотического угара отставным чиновником пропагандистского ведомства алтайского губернатора, по данным систем интернет-аналитики, физически базируется на Украине, пользуясь услугами популярного там дата-центра Воля. На Алтае этот сайт входил в группу интернет-ресурсов, активно размещавших пропагандистские заготовки властей, а также регулярно демонстрировавших близость к действующим здесь нелегальным экстремистским группировкам.
Последние месяцы ежедневно обновлявший свой контент сайт выпускался в полностью анонимном режиме.
6 декабря на нем появился новый материал постоянного автора сайта – Андрея Маевича, где последний впервые был указан в качестве нового руководителя (редактора) этого информационного проекта.← Назад
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