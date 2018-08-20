Конгрессмен Масси: дело Бутиной – пример ксенофобского изоляционизма.

20.08.2018

Дело Бутиной является выдуманной угрозой Америке – раздуваемой на фоне угроз реальных: 21 триллиона долларов внутреннего долга, отсутствия пограничной безопасности и угрозой радикального исламского терроризма. Об этом пишет 16 августа в материале на сайте RealClearPolitics один из представителей штата Кентукки в нижней палате американского Конгресса, республиканец Томас Масси (Thomas Massie ).

Он полагает, что ведущие американские СМИ, политики и бюрократы "хотят, чтобы мы верили, что холодная война так и не закончилась, что преступление говорить с русским, и мы все должны бояться любых русских здесь, в США".

В статье Russia Hysteria Undercuts Our Values, Impedes Relations он утверждает, что "истерия вокруг России" не интересует и не затрагивает простых американцев, таких как его избиратели.

"Трудолюбивые американцы, включая живущих в моем районе Кентукки, заботятся о рабочих местах, оплачивают счета, кладут еду на стол и оставляют эту страну лучше для своих детей. Предполагаемый «обширный российский заговор», навязываемый демократами и СМИ после избрания президента Трампа, просто не беспокоит нормальных американцев", - пишет Масси.

В итоге "русофобная риторика превратилась в охоту на ведьм", пишет Масси. Примером этого он видит дело Марии Бутиной, бывшей русской студентки Американского университета в Вашингтоне. "До сих пор доказательства в основном свидетельствуют о том, что она просто решительно поддерживает право носить оружие, выступает за это право в России и искренне надеется на улучшение отношений между Россией и США. Это не преступления", - высказывает свое мнение конгрессмен. Он опасается, что логика, приведшая к аресту Бутиной, может быть использована авторитарными режимами для оправдания репрессий против невинных. "Что, если Россия решила предъявить обвинение и посадить в тюрьму американского студента в России на основании невнятных доказательств и обвинений в том, что они выступают в качестве «незарегистрированного агента США»? – задается вопросом парламентарий.

"Пришло время положить конец одержимости Россией," – резюмирует автор.

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