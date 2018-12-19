Коммерсант публикует подборку, прославляющую губернатора Алткрая и близкий к властям бизнес.

19.12.2018

19 декабря газета Коммерсант (в подготавливаемом действующей в Новосибирске ее территориальной редакцией приложении) публикует большую подборку материалов по итогам 2018 года. Часть апологетических текстов прямо посвящена губернатору Алтайского края Виктору Томенко, а также алтайском бизнесу, пользующемуся здесь репутацией близкого к властям. Все материалы при этом имеют формальный статус редакционных (впрочем, подготавливающие их сотрудники издания воздержались от того, чтобы поставить под текстами свои имена).

Некогда одно из наиболее репутационных российских СМИ последние годы регулярно публиковало в "юбилейный" выпусках материалы, прославлявшие актуальное руководство Алтайского края.

В 2018 г. команду отправленного в отставку Кремлем (на фоне падения края на последнее место среди российских регионов по средней зарплате) алтайского губернатора Александра Карлина сменил его преемник Виктор Томенко. Кое-что, впрочем, осталось неизменным: сомнительные тексты издания написаны по прежним канонам – любые действия властей одного из наиболее бедных российских регионов вызывают у их оставшихся неизвестными авторов приступы неконтролируемого восторга.

Инсайдеры в правительстве Алтайского края связывают это с существующими уже ряд лет финансовыми отношениями редакции с близкими к властями региона структурами (доставшимися правительству Томенко по наследству от администрации Карлина). Документальных подтверждений этих подозрений, однако, не публиковалось.

Так, итогам правления Томенко в Алтайском крае в 2018 году посвящен большой материал "Топ-5 вызовов года. Оценка губернатора Алтайского края Виктора Томенко".

В нем авторы пытаются составить список важнейших событий этого года на Алтае, опираясь при этом на недавно опубликованное здесь ложное высказывание Виктора Томенко: "Алтайский край справился с теми вызовами, которые возникали в течение года, и сегодня регион демонстрирует положительную динамику развития по всем направлениям".

В действительности, важнейший показатель текущей ситуации – реальный доход населения края - не только не демонстрирует такой динамики, но падает темпами, почти вдвое превышающими общероссийские цифры. Так, по последним опубликованным данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2018 г. реальный располагаемый доход жителя Алтайского края упал на 4,3% к показателям за аналогичный период прошлого года.

При этом вся тяжесть падения пришла на период управления Алтайским крае г-ном Томенко (второе полугодие 2018 года).

Немалый интерес в Алтайском крае, видимо, может вызвать и материал Коммерсанта «Алтайлес» показывает пример европейского подхода к использованию лесов". В отношении этой, одной из крупнейших на Алтае бизнес-групп, здесь регулярно высказываются аргументированные подозрения в коррупционной смычке с властями края и хищнической вырубке алтайских лесов.

Намек издания в отношении в отношении "европейского подхода к использованию лесов" со стороны Алтайлеса, впрочем, достаточно игрив – хотя Коммерсант об этом не упоминает, можно вспомнить в этакой связи не прекращавшиеся в текущем году на Алтае оживленные общественные дискуссии вокруг вскрывшегося факта того, что конечным собственником Алтайлеса оказалась фирма, зарегистрированная в Евросоюзе.

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