Команду Томенко подозревают в подготовке к подавлению протестов жителей Алткрая в ходе выборов в сентябре.

15.08.2019

В соцсетях обсуждают закрытую часть прошедшего 13 августа в правительстве Алтайского края заседания т.н. "Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе". Инсайдеры при этом утверждают, что в ходе проведенного губернатором Виктором Томенко совещания руководителями крайправительства, крайизбиркома и силовиками якобы обсуждались и утверждались конкретные планы по подавлению протестных настроений среди жителей Алтайского края в ходе выборов в сентябре.

Каких-либо значимых проявлений публичного протеста в Алтайском крае последние месяцы не наблюдалось (единственным исключением можно назвать озвученные на днях планы о восстановлении здесь работы штаба Навального). Едва ли реальным катализатором такого протеста могут стать и выборы в сентябре – тем более, что в крае они носят локальный и малозначительный характер.

Однако, этот один из беднейших регионов России традиционно длительно время действительно демонстрировал одни из самых низких в стране рейтингов поддержки актуального кремлевского режима (так, на выборах в марте 2018 г. рейтинг поддержки Путина здесь был предпоследним среди 85-ти регионов РФ). А в условиях почти 10-процентного падения уровня жизни здесь всего лишь за год губернаторства г-на Томенко этот фактор может неожиданно и болезненно "выстрелить" в любой момент.

В этой ситуации беспокойство участников совещания якобы вызвали падение рейтингов партии Единая Россия (и в целом нынешнего режима).

В частности, детали якобы прозвучавшей в ходе заседания дискуссии рассказывает Телеграм-канал "АБК на вас нет" (имеющий репутацию связанного с инсайдерами в руководстве краевого Законодательного собрания).

"Помимо традиционных вопросов, связанных с организацией правопорядка обсуждался вопрос усиления протестных настроений в регионе. Падение рейтинга партии власти, рост оппозиционных настроений, московские митинги заставляют власть уделять серьезное внимание этой проблеме и вызывают озабоченность краевых чиновников. По итогам совещания сформирован пакет поручений: пресекать опозиционные настроения, не допускать волнений и протестных проявлений. Выборы должны пройти по четкому сценарию, без срывов", - так описывает канал скрытую часть совещания.

Согласно официальным информационным источникам краевого правительства, упомянутое заседание действительно состоялось 13 августа. И описанная инсайдерами открытая часть его повестки детально совпадает с объемной официальной публикацией о его ходе и итогах. В официальном отчете, однако, вполне ожидаемо отсутствуют ссылки на обсуждение и решения по подавлению протестов населения – такая дискуссия, чреватая вероятными уголовными последствиями для ее участников, если и состоялась, едва ли имела шансы стать достоянием гласности.

Стоит отметить, впрочем, что все названные в качестве ее организаторов – губернатор Виктор Томенко, председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова – ранее действительно неоднократно аргументированно упоминались в СМИ в качестве вероятных организаторов нарушений в ходе выборов в интересах контролирующих власть группировок и их политического крыла – партии Единая Россия (а г-н Томенко является при этом членом ее федерального руководства).

На снимке: губернатор Томенко ведет 13 августа получившее сомнительные отклики "антипротестное" совещание.

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