Команда Томенко отключила возможность обратной связи на единственной интернет-площадке, где она была.

25.10.2018

25 октября стало известно том, что правительство Алтайского края отключило сервис обратной связи с жителями подмандатного региона на своей единственной интернет-площадке, где ранее была доступна такая возможность. Речь идет о созданной несколько лет назад департаментом края по информационной политике группе Фейсбука "Открытое правительство Алтайского края".

До недавнего времени ее модератором был руководивший этим департаментом и губернаторской пресс-службой Андрей Ляпунов. В то время чиновнику неоднократно публично высказывали претензии в злоупотреблении своим административным положением – из числа участников "открытого правительства" им регулярно исключались все те, кто задавал властям депрессивного края неудобные вопросы. Само же официальное представительство краевых властей в популярной соцсети активно использовалось губернаторскими пиарщиками для пропаганды и недобросовестных манипуляций с цифрами и фактами.

Тем не менее, участниками группы до сих пор оставалось несколько сотен жителей Алтайского края – преимущественно общественников, журналистов, муниципалов, представителей бизнеса, различных территориальных и профессиональных сообществ. Пользуясь тем, что группа единственной из всех представительств властей края допускала возможность обратной связи, они регулярно высказывали там свое мнение и писали обращения чиновникам.

Смена многолетнего руководителя ведомства (в начале октября на этот пост был рекрутирован старший менеджер по контенту эваларовских медиа Дмитрий Негреев) поначалу мало что изменила в работе группы. 25 октября ее участники, однако, обратили внимание на то, что в лично администрируемой г-ном Негреевым группе стал недоступен сервис обратной связи – комментарии.

В считанные дни медийщики Томенко успели эффективно "придушить" единственный хилый канал прямой связи с жителями края, переживший даже времена, когда при губернаторстве Карлина здесь царил "дух затхлости и мракобесия".

Ликвидация правительством губернатора Виктора Томенко единственного публичного Интернет-сервиса обратной связи уже вызвала на Алтае иронические комментарии.

"На страничке ФБ "Открытое правительство" администратор временно отключил возможность комментирования. Предполагаю страничка скоро попадет в рай. Или сдохнет", - так отозвался на своей странице о новой инициативе команды Томенко, еще недавно пафосно призывавшего к "большей открытости и большей справедливости", бизнесмен из алтайской глубинки Александр Сеслов.

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