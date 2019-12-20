Количество потребкредитов у жителей Алтайского края продолжает расти.

20.12.2019

Вопреки общероссийскому тренду, количество выданных в 2019 году жителям Алтайского края потребительских кредитов продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, количество потребредитов, выданных россиянам в ноябре, сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,8%. Особенно это заметно среди наиболее благополучных в экономическом отношении регионов России.

Однако, в некоторых регионах количество потребкредитов по-прежнему растет. Среди них и Алтайский край, входящий в группу 30 регионов с наибольшим количество выданных потребкредитов.

В ноябре количество выданных его жителям потребкредитов увеличилось к прошлогодним показателям на 1,6%. Любопытно, что в трех соседних крупных сибирских регионах наблюдается противоположная картина – количество потребкредитов там снижается. И даже более радикально, чем в среднем по России. Так, в Кемеровской области количество полученных жителями потребкредитов упало на 10,1%, в Новосибирской области – на 5,7%, в Омской области – на 4,3%.

В 2019 г. Центробанк РФ заявил о том, что ситуация на рынке потребкредитования стала вызывать его беспокойство. В этой ситуации регулятор намерен применять к банкам нормы, призванные охладить их интерес к действиях в этом секторе.

Несмотря на продолжающийся рост кредитной подпитки, население Алтайского края в 2019 г. не демонстрирует сколько-нибудь значимый рост потребления. Так, розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) по итогам 11 месяцев здесь вырос к прошлогодним показателям лишь на 0,2% (а конкретно в ноябре вообще не продемонстрировал динамики). Видимо, это вызвано, резким снижением реальных располагаемых доходов: в 2018 г. они упали здесь на 4,1%, а по итогам 7 месяцев 2019 г. – еще на 3,6%. Кредиты, привлекаемые на рынок потребления (они оценивается экспертами примерно к 3-4% от его объема) смогли лишь замаскировать этот печальный процесс. Однако, это носит временный характер и уже в будущем году (после того, как банки в полной мере отреагируют на новую политику ЦБ РФ в этой области) может обернуться на Алтае очередным резким падением уровня жизни.

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