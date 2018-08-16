Клан Локтевых засветился в сомнительной инициативе голосовать за ремонт детсадов на выборах Томенко?

16.08.2018

За выдвинутой администрацией Барнаула сомнительной инициативой устроить на губернаторских выборах 9 сентября голосование по выбору детсадов для проведения там ремонта может стоять клан Локтевых.

О намерении потратить 5 млн рублей из бюджета города на ремонт детсадов, которые должны определить по итогам голосования, совмещенного с выборами губернатора Алтайского края , заявил 15 августа глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Крайне неоднозначно встреченная горожанами инициатива впервые была "обкатана" властями краевого центра в марте 2018 г. – на выборах Путина. Тогда подобные квази-голосования широко применялись на местах – по оценкам экспертов, предполагалось, что они могут повысить явку на лишенные интриги выборы.

Теперь г-н Дугин заявляет о готовности властей краевого центра потратить 5 млн рублей из бюджета города на ремонт 15 (из 151 существующих) детсадов, которые обещают выбрать по итогам голосования. Пяти детсадам обещают по 0,5 млн рублей, еще пяти – по 0,3 млн рублей, еще пяти – по 0,2 млн рублей.

Свое заявление Дугин сделал в ответ на призыв некой Жанны Михайлиной, представленной как "член общественного совета по образованию города Барнаула".

«Вместе с выборами главы региона горожане смогут отдать свои голоса и за достойный, по их мнению, детский сад», - цитирует сказанные 15 августа слова Михайлиной пресс-центр горадминистрации.

О личности Михайлиной известно немного – в прошлом она занималась в Барнауле бизнесом, участвовала в ряде проектов родительской общественности при администрации Дугина, а также инициированных ныне отбывающим наказании за коррупцию бывшем вице-губернатором Алтайского края Юрием Денисовым.

Титулярное авторство идеи о голосовании по детсадам, активно пропагандируемое всей находящейся в директивной или договорной зависимости от краевых властей алтайской прессой – на сегодня ее единственная получившая значительный публичный отклик инициатива.

Внимание независимых медиа-проектов, однако, привлек другой участник акции по презентации "голосования по детсадам" (проведенной в средней школе 78).

Big Brother is watching you... Фото: пресс-центр администрации Барнаула.

На опубликованном пресс-центром горадминистрации фото Дугина внимательно слушает стоящий рядом с ним молодой мужчина, внешне крайне похожий на Александра Локтева - сына бывшего участника управлявшего почти полтора десятилетия Алтайским краем тандема. В мае его участники – губернатор Александр Карлин и его первый заместитель Сергей Локтев были вынуждены уйти в отставку. Эксперты связывали ее с предельно низкой лояльностью Кремлю, которую устойчиво демонстрировало на голосованиях население беднейшего сибирского региона, устойчивой депрессией, внутриэлитными конфликтами и публично обсуждавшимися коррупционными подозрениями в адрес высших руководителей края.

После отставки ни Карлин, ни Локтев ни разу более не появлялись в публичном пространстве. Ряд Телеграмм-каналов при том сообщали о том, что Сергей Локтев якобы решил временно покинуть Россию, опасаясь возможного преследования силовиков и был занят летом инвестированием в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии накопленных средств, оцениваемых в размере до $1 млрд.

Также высказывалось мнение о том, что он пытается выстроить отношения с преемником своего бывшего шефа, и добиться сохранения контролируемых близких к власти бизнес-схем и своих доверенных лиц – в кабинете Виктора Томенко и в администрации Барнаула.

В этой ситуации неожиданное появление "под камеры" в близком окружении руководителя Барнаула сына бывшего руководителя края может показывать то, что за деятельностью властей краевого центра по обеспечению выборов г-на Томенко действительно реально стоит клан Локтевых.

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