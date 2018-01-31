Кибердружина Барнаула: никаких провокаций, только доносы в Органы.

31.01.2018

Созданное в ноябре 2017 г. властями Барнаула в составе действующей в этом городе "народной дружины" специализированное подразделение по борьбе с интернетом - т.н. "кибердружина" - в своей работе избегает практики провокаций. Об этом заявил 30 января председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации Барнаула Геннадий Королев. В 2010 году именно г-н Королев, начинавший свою карьеру в МВД, где он дослужился до поста замначальника УВД Алтайского края, стал инициатором создания в Барнауле квазилицейского формирования – "народной дружины". В настоящее время именно он является руководителем действующих в краевом центре этих парамилитарных отрядов, численность которых сейчас составляет 1441 человек.

Несколько месяцев назад большой общественный резонанс имела инициатива городских чиновников создать в составе "дружины" специальное подразделение по борьбе с интернетом, т.н. "кибердружину", сразу заявившую о себе как о структуре, работающей под патронатом имеющего крайне неоднозначную репутацию регионального Центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД по Алтайскому краю.

В опубликованном 30 января официальном сайтом Барнаула интервью г-на Королева руководитель "дружины" коснулся вопроса о практике ее деятельности. Он подчеркнул, что алтайские "борцы м с интернетом" избегают использования активных провокаций, ограничиваясь лишь доносами в Органы на тех, кто по их мнению, совершает там противоправные действия.

"Мы содействуем правоохранительным органам в поиске недопустимой информации, которая распространяется по интернету. Сами наши ребята ни во что не вмешиваются, в переписку ни с кем не вступают. Они прошли жесткую подготовку, мы закон не нарушаем, расследования и операции никакие не проводим. Наткнулись на противоправные факты и передали в полицию, чтобы те разбирались. Кстати, уже есть возбужденные дела по фактам, которые выявили наши ребята. И мы этим гордимся", - заявил г-н Королев.

Данных о том, какие конкретно инциденты, связанные с преследованием за сетевую активность, имеют под собой источником заявления "кибердружинников", на сегодня не имеется.

Местные СМИ также отмечают то, что деятельность "кибердружины" была встречена алтайской полицией довольно-таки неоднозначно (по крайней мере, за пределами довольно автономно существующего в ее структуре Центра Э). Так, ИА Банкфакс сообщило, что 11 января на формально ритуальной встрече с группой сотрудников СМИ (посвященной их профессиональному празднику) начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров счел нужным сделать специальное заявление по деятельности "кибердружины". Генерал-лейтенант полиции подчеркнул, что "так называемая «кибердружина», созданная в Барнауле в конце 2017 года, никак не связана с правоохранительными органами. Более того, действия гражданских активистов при определенных условиях могут быть истолкованы как уголовное преступление...В России оперативно-разыскной деятельностью имеют право заниматься только специально допущенные и обученные лица, а всем прочим неравнодушным горожанам, имеющим информацию о совершенном правонарушении, стоит ограничиться звонком на телефон доверия ГУ МВД по Алтайскому краю".

Полицейский генерал призвал инициативников не втягиваться в преступную деятельность и активнее пользоваться телефоном доверия полиции: «Получили информацию — поделились ею с сотрудниками органов внутренних дел». Он предупредил их о незаконности ОРД и использования спецтехники: «Если гражданин занимается оперативно-разыскной деятельностью и тем более использует какие-либо запрещенные технические средства, он автоматически попадает под действие Уголовного кодекса».

Заявления начальника полицейского главка вызвали тогда довольно раздраженную реакцию руководителя дружины. "Рад, что задел за живое кое-кого. Конечно будем только сообщать о выявленных сволочах и ничего более. Строго по закону РФ №44-ФЗ и закону АК №69-ЗС -2014. Кстати знаем и закон РФ об ОРД. Спасибо за внимание," – так прокомментировал заявление генерала Торубарова г-н Королев.

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