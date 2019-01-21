Карлинский гвардеец Мордовин обещает вывести Алтайский край из болота.

21.01.2019

23 января в Барнауле пройдет первое мероприятие дискуссионно-аналитического клуба «2030». Им станет публичная дискуссия «Итоги 2018 года. Какие события в политической сфере были наиболее важными для Алтайского края» и «Политический климат в регионе: вектор изменений».

Организаторы мероприятия, избравшие для его проведения помещение некоего "Дома актера на Алтае", ничего не сообщают том, кто стоит "за кулисами" учрежденного ими клуба.

Можно предположить, однако, что эта инициатива является сетевой в рамках России – в последнее время дискуссии под брендом "клуба 2030" состоялись в ряде регионов. Возможно, что этот проект может быть связан с одноименным "Клубом 2030" Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАП). Также вероятно, что к деятельности проекта может иметь отношение недавно созданный в Новосибирске коммуникативный и образовательный проект в области политтехнологий - "Институт политики и технологий". По крайней мере, его руководитель - директор Татьяна Косачева и ее заместитель, бизнесмен Михаил Большов анонсированы в качестве участников дискуссии в Барнауле. Г-н Большов - предприниматель в области пассажирских автоперевозок. В 2016 г. он пытался стать депутатом Госдумы РФ от партии Единая Россия, однако был снят еще в процессе отбора кандидатов из-за того, что не предоставил товарищам по партии справку об отсутствии судимости.

Интерес также представляют личности модераторов дискуссии, которые по выражению Центра политконсалтинга, сообщившего о появлении в Барнауле нового клуба и его первом мероприятии, должны помочь "выбраться из болота" жителям Алтайского края.

Это депутат Заксобрания края (по спискам партии Единая Россия) Иван Мордовин и экс-журналист Василий Морозов.

Политическая карьера Ивана Мордовина прошла в ходе губернаторства Александра Карлина, личным выдвиженцем которого многие на Алтае считали этого молодого политика. Мордовин долгое время (с 2006 г.) возглавлял в крае единороссовский "комсомол" – Молодую Гвардию Единой России. Затем, однако, он перешел на более статусную и высокодоходную позицию работающего на постоянной основе депутата – сначала в гордуме Барнаула, а затем в Заксобрании края.

Ассистировать депутату будет Василий Морозов, представленный как консультант по коммуникациям. Морозов несколько лет работал в Барнауле на разных позициях в гос. СМИ и медиа-проектах группы Эвалар. Пиком его карьеры здесь стало непродолжительная работа руководителем проекта Политсиб.ру. После ухода оттуда заявивший тогда о разочаровании в возможностях журналистики Морозов периодически выступал в соцсетях с различными публичными советами акторам властного и бизнес-пространства, публиковал тексты в разнообразных медиа.

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