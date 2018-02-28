Карлинские полковники в преддверии 18 марта инструктировали борцов с протестами молодежи.

28.02.2018

27 февраля правительство Алтайского края в одном из принадлежащих МВД зданий за закрытыми дверями провело заседание "комиссии по противодействию экстремизму". Проводили его занявший в кабинете губернатора Александра Карлина пост "политического" вице-премьера Виталий Снесарь и начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов. Ассистировали бывшим полковникам КГБ-ФСБ начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева.

Судя по официальному отчету, основная тематика совещания была посвящена пресечению политического протеста молодежи в связи с приближающимся голосованием 18 марта. С этой целью на совещание были привлечены представители вузов. Полицейские, представители Центра Э и ФСБ в этой связи "обозначили угрозообразующие факты вовлечения учащихся различных образовательных учреждений в протестные акции, использования молодежи в противозаконной политической деятельности".

Полковник Снесарь всемерно пытался обратить внимание собравшихся на то, "что молодежь общается в системе мессенджеров, в этом пространстве и нужно организовывать работу".

Полковник Тарасов сообщил о переиздании методического пособия «Предупреждение вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации», содержащего список и символику запрещенных экстремистских организаций, дополнив его перечнем террористических организаций с соответствующей символикой. Настольная книга борцов с экстремизмом "будет направлена в качестве справочного материала во все заинтересованные ведомства, в том числе в органы местного самоуправления".

Попытка властей одного из беднейших регионов провести в преддверии выборов полицейскую мобилизацию встретила среди жителей Алтайского края преимущественно отрицательную реакцию. "Лучше бы с бедностью и коррупцией боролись", - так отреагировал на новость один из читателей популярного на Алтае ИА Амител. Управляющую краем команду при этом упрекают в порочности подготавливаемой ею преимущественно силовой реакции на выражения протеста населения. "Бороться с протестами надо путем компромиссов, выполнения требований протестующего народа, ибо власть для народа, а не народ для власти", - с нотой наивности призывает там же еще один местный житель.

На снимке пресс-службы губернатора Алтайского края: начотдела управления ФСБ полковник Евгений Митькин и замначальника управления ФСИН полковник Евгений Попов внимают речам полковников Снесаря и Тарасова.

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