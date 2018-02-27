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Карлина вызовут в Кремль для пояснений ситуации в Алтайском крае?

27.02.2018

О том, что в ближайшие дни губернатор Алтайского края Александр Карлин будет вызван для дачи пояснений о ситуации в подведомственном регионе в администрацию президента России, сообщил 27 февраля популярный Телеграм-канал Незыгарь. В декабре 2017 года в блогосфере прошел ряд сообщений о ом, что этот канал был приобретен компанией Михайлов и партнеры, основателем которой является гендиректор ТАСС Сергей Михайлов (сама компания, однако, опровергает факт приобретения канала).

Незыгарь с прошлой недели регулярно публикует материалы против г-на Карлина, в том числе используя публикации специально созданных на эту дату неизвестными лицами "антикарлинских" Телеграмм-каналов. Публикуемая об итогах почти полутора десятилетий работы Карлина на Алтае компрометирующая губернатора фактура, однако, выглядит вполне правдоподобно – часть ее ранее уже выходила в местных СМИ, а неизвестные факты успешно проходят верификацию  в первоисточниках.

27февраля Незыгарь сообщил о том, что дирижируемая недоброжелателями алтайского губернатора кампания достигла поставленной цели – обратила на себя внимание кураторов края в Кремле (весьма вероятно, впрочем, что при их участии и привлечении силовиков она и была организована).

"Естественно, весь этот массив попал во все мониторинги социальных медиа всем ответственным товарищам. Естественно, разные люди запросили разные справки. Естественно, справки подготовили, и не одну: куратор в АП свою (о политической и социально-экономической ситуации, конфликтные зоны, электоральные риски), ВЦИОМ свою (электоральные рейтинги и прогнозы, отношения к региональной и федеральной власти, проблемное поле, лидеры мнений, корреляция выбора), полпредство свою и отдельную siloviki", -утверждает канал.

По его данным, в АП в этой связи принято решение вызвать г-на Карлина в Москву для отчета.

"Ознакомившись со справками, самые ответственные товарищи приняли следующие решения:

- вызвать губернатора Карлина в АП для дачи пояснений;

- взять электоральную и административную ситуацию на особый контроль. Это последствия. Ну а выводы будут сделаны после 18 марта", - резюмирует канал, намекая на то, что дальнейшая судьба проблемного главы региона будет решаться Кремлем, исходя из мартовских электоральных цифр в нем.

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