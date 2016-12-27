Карлин взял Щукина в пиар-заместители.

27.12.2016

О намерении губернатора Алтайского края сделать одним из своих заместителей в формирующейся структуре регионального правительства экс-депутата Заксобрания края Андрея Щукина первым сообщил 27 декабря "губернаторский" телеканал Катунь-24 (однако, уже спустя несколько минут было опубликовано официальное решение об этом).

Активист и долгое время лидер местной ячейки ЛДПР Андрей Щукин потерял депутатский мандат после выборов в сентябре 2016 года. Оставшись без работы, он публично выражал обиду и заявлял о намерении покинуть Алтайский край. Несколько недель назад он вел переговоры о переходе на вакантный пост руководителя организации ЛДПР в Омской области, однако в финале их внезапно отказался ее занять.

Катунь-24 не сообщает о должности, которую займет Щукин, однако в публикации губернаторской пресс-службы говорится, что он стал заместителем Карлина в правительстве края. Близкий к губернатору сайт ПолитСибРу уточняет, что Щукин будет курировать часть социального блока – культуру, спорт и молодежную политику. Ранее этим блоком руководил сын друга Карлина Даниил Бессарабов. Однако, на фоне разговоров о содержательных и коррупционных претензиях к работе этого блока при активной поддержке Карлина Бессарабов принял участие в выборах в Госдуму и сменил кресло вице-губернатора на парламентское.

Стоит отметить также, что Щукин, видимо, получит в управление малозначимую часть этого блока – наиболее емкую по объему финансовых потоков медицину не называют среди ведомств, которое губернатор готов отдать в управление экзальтированному экс-депутату.

В публикации прогубернаторского телеканала говорится о мотивах, которые побудили пожилого алтайского губернатора привлечь в свой кабинет довольно-таки далекого от него по психотипу политика. Все они лежат преимущественно в области пиар-позиционирования все более критически воспринимаемого и населением и Кремлем руководства проблемной территории. Губернаторские пиарщики подчеркивают, что это назначение призвано создать впечатление о кадровой политике Карлина как о "тотальной перезагрузке власти". Также оно решает еще одну пиар-задачу - "подчеркивает открытость новой системы власти".

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