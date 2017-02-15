Карлин и ЕР растолкуют жителям Алтайского края - как им надо было правильно понимать урезанные льготы?

15.02.2017

Управляющая Алтайским краем команда, вынужденная пойти на частичную отмену принятого в ноябре 2016 г. голосами депутатов Единой России скандально известного краевого закона, урезавшего и отменявшего широкий круг социальных льгот, пытается "сохранить лицо". С этой целью внесенный ею на днях в Заксобрание региона новый законопроект, частично возвращающий отмененные льготы, получил двусмысленно звучание название - "постановление об официальном толковании" вызвавшего массовое возмущение антисоциального закона.

На сессию АКЗС 22 февраля вносится Постановление об официальном толковании части 1 статьи 5 закона Алтайского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и части 1 статьи 6 закона Алтайского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов. Такая необходимость возникла после внесения изменений в ряд краевых законов. Предполагается, что документ после его принятия получит статус обратного действия, распространив свое действие на правоотношения, возникшие с момента начала действия "антисоциального закона" – т.е. 1 января 2017 года.

Комментируя содержание законопроекта, пресс-служба Заксобрания подчеркивает, что теперь губернаторская команда и ЕР (еще недавно пылко утверждавшие противоположное), согласны на получение льготниками соцвыплат по нескольким основаниям. Это якобы стало теперь возможным согласно внезапно правильно понятыми чиновниками требованиями статьи 6 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, имеющие также статус лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне имеют право одновременно получать ежемесячные денежные выплаты и меры социальной поддержки, установленные законом Алтайского края от 3 декабря 2004 года № 59-ЗС «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и законом Алтайского края от 3 декабря 2004 года № 61-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов».

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленная пунктом 4 части 1 статьи 2 закона Алтайского края от 3 декабря 2004 года № 59-ЗС «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», пунктом 2 части 1 статьи 2, пунктом 3 части 1, пунктом 2 части 1.2 статьи 3 закона Алтайского края от 3 декабря 2004 года № 61-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов», новый документ предполагает предоставлять указанным лицам в случае, если они не являются получателями данной меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», законом Алтайского края от 31 декабря 2004 года № 77-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и законом Алтайского края от 3 ноября 2005 года № 88-ЗС «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)».

Поддерживавшая массовый уличный протест льготников в Алтайском крае КПРФ заявляла о том, что она намерена требовать полной отмены ограничений "антисоциального закона". Однако, до сего времени эта партия оказалась не в состоянии выполнить свое обещание льготникам и внести соответствующий законопроект в Заксобрание региона, где она располагается крупной фракцией. Некий текст законопроекта ею якобы разработан. Он известен лишь в изложении и содержит требование восстановления не менее четырех отмененных ноябрьским законом льгот, а также существенного расширения как минимум еще одной льготы: статус ветерана труда (и все вытекающие из нег льготы) предлагается присваивать лишь при наличии необходимого стажа. Разработав текст, Алтайский крайком КПРФ, однако, зачем-то объявил том, что теперь он будет собирать под ним некие подписи (следов этой кампании в реальном политическом поле Алтая обнаружить пока не удалось). В этой связи документ до сих пор не внесен на сессию АКЗС и шансы того, что 22 февраля он будет хотя бы обсужден депутатами, стремятся к нулю.

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