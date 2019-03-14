Карлин и Белоусов проголосовали за скандальный законопроект о фейковых новостях.

14.03.2019

О том, что представители в Совете Федерации от губернатора Алтайского края – Александр Карлин и краевого Закосбрания – Сергей Белоусов – при голосовании 13 марта поддержали принятие пакета скандальных законопроектов о "фейковых новостях" сообщает сайт Тайга.инфо.

Несколькими днями ранее голосами доминирующих в Госдуме представителей Единой России они были приняты нижней палатой российского парламента.

Вызвавшие волну негативного общественного резонанса законопроекты были приняты сенаторами также подавляющим большинством голосов.

Теперь от вступления в законную силу их отделяет лишь процедура подписи этих документов Владимиром Путиным.

Формальным автором скандального законопроекта считается краснояский сенатор Андрей Клишас. Однако, их активная поддержка жестко контролируемым Кремлем парламентским большинством не оставляет сомнений в том, кто является реальным автором проекта "закручивания гаек" в российском интернете.

В то же время, в последние дни ряд медиа-ресурсов, имеющих репутацию проектов, связанных с управлением внутренней политики АП, стали активно распространять слухи о том, что в последний момент Путин якобы в максимально публично форме откажется подписывать непопулярные поправки к законодательству.

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