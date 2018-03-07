Кампания подготовки к выборам 18 марта в Алтайском крае оценена экспертами как идущая с высокой интенсивностью.

07.03.2018

Об этом свидетельствует посвященный прохождению кампании к выборам 18 марта рейтинг фонда Петербургская политика (за февраль). Авторы в нем выделяют группу из 9 регионов, где прохождение этой кампании оценивается ими как высоко интенсивное. Это Алтайский край, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Самарская, Саратовская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург.

Такой вывод был сделан путем выборки значимых событий в ходе этой кампании. Выборка, впрочем, проводилась авторами рейтинга не путем исследования первичного информационного поля, а через новостные агрегаторы, что явно существенно снизило ее качество.

Тем не менее, ситуация в Алтайском крае показывает, что высокую интенсивность кампании здесь прежде всего придали действия властей. Петербургская политика упоминает следующие их акции, оцененные ею как значимые:

1. Проведение 18 марта голосования по благоустройству территорий

2. Встреча А.Карелина с алтайским активом штаба Путина

3. Визит сопредседателя штаба Путина С.Когогина (рекомендовал больше говорить на дебатах и встречах с гражданами о выросшем качестве жизни в стране, технологиях и инновациях в российской экономике)

4. Организация движением "Во славу Отечества" интернет-лотереи, главный приз которой обещали разыграть среди граждан, проголосовавших на участках с явкой более 70%

5. Поддержка отделениями партий "Единая Россия", "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", "Патриоты России" и "Партия пенсионеров России" выдвижения кандидатуры Путина

6. Просьба избиркома к МВД пресечь призывы к бойкоту выборов

7. Запуск горячей линии «Молодежная локация-2018» (ответы на вопросы о президентских выборах)

8. Организация молодежных квестов и флешмобов в поддержку Путина

9. Проведение месячника молодого избирателя

10. Проведение Кубка молодого избирателя по КВН

11. Комментарии представителей СР о причинах поддержки Путина («тяжело, но другого пути нет»)

12. Подписи хоккеистов барнаульского клуба «Алтай» в поддержку Владимира Путина

13. Раздача руководителям учебных заведений Рубцовска методичек с "планом действий по мобилизации коллективов, членов их семей и ветеранов"

В целом провластная активность в ходе кампании оценена здесь авторами рейтинга на 7 баллов (по 10-балльной шкале).

А вот оппозиционная активность в Алтайском крае выглядит гораздо бледнее. Авторы рейтинга нашли здесь лишь 5 устроивших их по значимости поводов.

1. Визит Грудинина (станцевал в аэропорту, в выступлениях сделал акцент на теме сельскохозяйственного бизнеса)

2. Визит Сурайкина (национализация, возрождение СССР)

3. Визит В.Рыжкова в поддержку Явлинского

4. Заявление главы регионального отделения СР А.Басалаева о поддержке Грудинина (исключен из партии)

5. 3-е место Алтайского край по количеству жалоб на нарушения перед президентскими выборами

В итоге оппозиционная активность в Алтайском крае была оценена ими лишь в 4 балла.

Любопытно, что картина в соседней Новосибирской области носит полностью противоположный характер. Провластная активность здесь ограничилась скромнейшими двумя мероприятиями (визит Путина и назначение на 18 марта опроса жителей на тему благоустройства) и была оценена в 4 балла. Тогда как оппозиционная активность в феврале составляет целых 12 мероприятий (и оценена в 7 баллов из 10 возможных).

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