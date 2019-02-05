Кабинет Томенко покинул наиболее влиятельный министр – глава Минфина Притупов.

05.02.2019

Кабинет губернатора Алтайского края Виктора Томенко покинул имевший репутацию наиболее влиятельного и профессионального его участника – глава краевого Минфина и вице-премьер Владимир Притупов. Губернаторская пресс-служба в этой связи сообщила о том, что 4 февраля г-н Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий Притупова по собственному желанию. Он освобождается с занимаемой должности с 11 февраля и переходит на неназванную должность в аппарате правительства России. Однако, реально свое рабочее место Притупов уже покинул - с 5 февраля он находится в отпуске.

Сам Притупов пока воздерживается от каких-либо комментариев причин, по которым он покидает Алтайский край. В финансовом ведомстве региона он начал работать в 90-е годы, еще будучи студентом. Продвижение Притупова и группы его товарищей – молодых экономистов - считалось едва ли не единственным удачным кадровым решением последних десятилетий на Алтае.

После прихода Притупова к руководству краевым финансовым ведомством его перестали сотрясать коррупционные скандалы. Стилем отставника в управлении краевыми финансами считался консервативный подход: предельная осторожность в формировании дефицита бюджета и негативное отношение к наращиванию регионального госдолга.

Временно исполняющим обязанности главы краевого Минфина (и вице-премьера) с 12 февраля назначен заместитель министра финансов Данил Ситников. "Кандидат экономических наук Данил Геннадьевич Ситников родился в 1976 году в Барнауле. В Минфине работает с 1999 года, в должности заместителя министра – с июля 2015 года", - сообщает губернаторская пресс-служба.

Вероятно, именно г-на Ситникова видит губернатор Томенко и в качестве постоянного главы краевого Минфина после внезапной отставки Притупова. В официальной публикации уточняется, что Ситников будет работать в статусе врио с 12 февраля "до официального согласования Министерством финансов России" – что, как минимум, предполагает то, что такой запрос на него в качестве постоянного главы важнейшего ведомства краевого правительства в федеральный Минфин уже сделан.

На фото: Владимир Притупов пришел в краевой Минфин еще веселым молодым студентом.

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