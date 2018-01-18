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К скандалу в Бийске с подписями за Путина подключилась КПРФ.

18.01.2018

18 января действующая в Алтайском каре организация КПРФ решила "засветиться" в идущем уже более недели скандале вокруг сбора в Бийске подписей за продление полномочий Путина.  С этой целью возглавляющая ее Мария Прусакова обратилась к краевому прокурору с просьбой провести проверку одного из инцидентов скандала – прозвучавшего 15 января в эфире ТВ-КОМ (Сибирская медиа-группа) заявление неназванной местной жительницы о том, что там неким предприятием был организован подвоз избирателей на пункт сбора подписей за Путина в ДК Бийского олеумного завода (БОЗ).

Прусакова полагает, что речь идет о действиях администрации федерального казенного предприятия Бийский олеумный завод (однако, каких-либо фактов, подтверждающих это предположение, не приводит).

Стоит отметить, что бийский скандал, освещение в прессе которого более недели успешно замалчивалось краевыми властями (при этом он активно обсуждался в соцсетях и небольшом секторе независимых СМИ),  с 16 января вышел из этой изоляции (после получившего колоссальный отклик посвященного ему поста в блоге Алексея Навального).

Так, в Алтайском крае заявление о нем  сделал сопредедатель краевого штаба Путина Владимир Климов. Фактически признав претензии, в отличие от Прусаковой, экс-силовик заявил тогда, что "подвозившее" в ДК БОЗ избирателей структура – это не БОЗ, а похваставшаяся этим на своем телеканале группа Эвалар.

Впрочем, администрация БОЗ также засветилась в скандале – в близких к КПРФ бийских группах ВКонтакте подробно обсуждалось, то, как 11 января большая группа работников БОЗ по инициативе администрации получила там оплачиваемые отгулы под обязательство пойти и проголосовать за Путина.

Этот эпизод бийского скандала (равно как и другие), впрочем, не были упомянуты г-жой Прусаковой в ее заявлении. Причины этого неизвестны – может быть, крайком КПРФ просто настолько слабо ориентируется в текущем информационном поле своего региона, а может быть не хочет реального разрастания опасного для Кремля скандала, просто пытаясь получить пиар-дивиденды лишь по уже публично озвученной властями и ставшей предметом их расследования теме.

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