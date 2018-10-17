К расследованию подозрений в коррупции у генерала Новикова подключилось полпредство.

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Об этом свидетельствует письмо из аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, поступившее 16 октября председателю действующей в Алтайском крае организации партии Яблоко Александру Гончаренко. Партийная пресс-служба рассказала, что подписанный начальником департамента по вопросам госслужбы, кадров и госнаград Светланой Печиной документ гласит, что полпредство направило главе Барнаула вопрос о нарушении главой Октябрьского района Барнаула Вячеславом Новиковым законодательства о противодействии коррупции - для проверки и принятия решения.
Ранее алтайское Яблоко уже обращалось в местную прокуратуру с запросом по поводу обсуждаемых здесь подозрений в нарушении бывшим генералом МВД требований антикоррупционного законодательства (Новикова подозревали в недекларировании фактически используемого им и семьей загородного коттеджа и систематическом использовании для личных нужд служебного автомобиля).
Прокуратура Октябрьского района Барнаула подтвердила выявленные ей у Новикова нарушения антикоррупционого законодательства. И даже внесла шефу генерала – главе города Сергею Дугину - представление об их устранении. Однако, при этом прокуратура в своем ответе Яблоку скрыла содержание выявленных ею нарушений.
Неизвестна на сегодня и реакция на это руководства города.
Алтайское Яблоко в качестве реакции на коррупционный скандал требует увольнение проштрафившегося чиновника. А решение об увольнении муниципального служащего принимается нанимателем - т.е. Главой города Барнаула Сергеем Дугиным, цитирует в этой связи Яблоко письмо из подпредства.
В итоге активных мер по сокрытию финала коррупционной истории, на сегодня нет подтвержденной информации о том, какие конкретно нарушения были подтверждены силовиками при проверке Вячеслава Новикова, и к какой ответственности он был привлечен в этой связи руководством краевого центра.
В этой связи Яблоко обратилось к г-ну Дугину с просьбой сообщить - рассмотрено ли представление прокуратуры и какие меры дисциплинарного характера в отношении Новикова приняты администрацией Барнаула.
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