К кампании Единой России по взятию власти в Барнауле присоединился Алтапресс (обновлено).

31.08.2017

Дислоцированный в Барнауле издательский дом Алтапресс присоединился к кампании местной Единой России, намеренной на выборах 10 сентября подтвердить свои позиции в Барнауле, вновь сформировав подконтрольное большинство в гордуме этого города.

В последние дни сотни тысяч барнаульцев получили в свои почтовые ящики одну из издаваемых Алтапрессом газет – Читай!Город. Издание (номер 34/1 от 25.08.2017 г.) представляет собой 12 полос формата А-3 и наполнено предвыборной пропагандой партии Единая Россия. Агитационная газета единороссов выпущена Алтапрессом тиражом многократно превышающим обычный – 0,2 млн экземпляров (что примерно соответствует потребности для тотальной разноски по всем почтовым ящикам жителей города).

На фото: первая полоса агит газеты украшена фото мальчика и старика с наградами ветерана Великой Отечественной войны.

Часть газеты (внутренние четыре полосы), по-видимому, юридически может являться вложенной агитлистовкой Единой России. Ее верстка несколько отличается от других полос и она имеет финальную надпись об оплате из средств этой партии. Впрочем, оставшиеся восемь полос Читай!Города, от прямой пропаганды местных единороссов мало чем отличаются – они наполнены аналогичными текстами, прославляющими "партию власти", ее кандидатов на выборах и "реальные дела" управляющей Барнаулом команды Единой России.

Здесь, однако, надпись, свидетельствующая о статусе платной политрекламы, скромно присутствует только на небольшом предвыборном баннере ЕР на первой полосе издания – прочие многочисленные прославляющие власть публикации алтапрессовской агитгазеты, по-видимому, читателям предложено считать "журналистскими материалами" некогда начинавшей как независимая издательской группы . Любопытно, впрочем, что ни один из авторов сомнительных материалов не решился поставить под ним свою фамилию.

Тотальная рассылка в Барнауле газеты Алтапресса, пропагандирующей Единую Россию, сопровождается также разноской по почтовым ящикам большего тиража также изготовленной этим ИД по заказу ЕР дорогостоящих предвыборных листовок. Речь идет о изданном аналогичным тиражом 0,2 млн экземпляров приглашении ЕР на выборы 10 сентября, подписанным главой администрации города Сергеем Дугиным.

Носящая признаки незаконной агитации за "партию власти" алтапрессовская газета стала поводом для обращения местных коммунистов, потребовавших запрета этой продукции издательского дома. 31 августа жалобу с требованием признать сомнительную газету незаконной и запретить ее распространение направила в избирком Барнаула персек Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. "Данный материал является очередным примером незаконной агитации со стороны «партии власти» и должен быть запрещен", - цитирует в этой связи текст жалобы пресс-служба алтайских коммунистов. Ранее им уже удавалось добиться решений о признании ряда агитматериалов ЕР незаконными, однако, впервые в этой ситуации они маскируются под текущий номер формально независимого от власти СМИ. Непонятно также, какие реальные последствия будет иметь подобное решение о запрете, даже если его удастся добиться - ведь сотни тысяч экземпляров прославляющей власть и единоросов алтапрессовской газеты уже распрсотранены в Барнауле.

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