К годовщине избрания Томенко Голос выдал доклад о массовых приписках на его выборах.

05.09.2019

4 сентября действующая в Алтайском крае ячейка движения Голос опубликовала доклад: в документе изложены обоснованные подозрения в массовых фальсификациях голосов избирателей в пользу губернатора Алтайского края Виктора Томенко в ходе состоявшихся год назад выборов главы этого региона.

С этой целью Голос проанализировал видеоотчеты о ходе состоявшегося 9 сентября 2018 года голосования на участках 933, 935, 937 (Ключевский район Алтайского края). В частности, анализу и подсчету подвергалась явка избирателей и процесс подсчета членами УИКов заполненных бюллетеней. "Чтобы исключить ошибки подсчета, которые могли допустить волонтеры при просмотре видеозаписей, мы дважды перепроверили наши результаты", - подчеркивают авторы доклада.

В итоге работы было выявлено существенное завышения явки избирателей (цифр в итоговых протоколах УИКов) над реальной, а также значительные приписки в пользу г-на Томенко голосов, отданных другим кандидатам.

Разговоры о том, что победа Виктора Томенко в сентябре 2018 г. носит сомнительный характер, возникли в СМИ сразу после голосования. В частности, ряд близких к Кремлю политтехнологов в федеральных СМИ утверждали тогда, что в реальности он якобы получил не зафиксированные в протоколах 53% голосов, а лишь около 48% (и, таким образом, должен был соперничать с кандидатами-спойлерами во втором туре).

Частично эта информация подтвердилась несколькими месяцами спустя в ходе судебного процесса по оспариванию полномочий Томенко, поддерживавшемуся двумя участниками этих выборов – Андреем Крыловым и Виктором Рау.

Впрочем, представленные этой стороной многочисленные свидетели из числа участников кампании Томенко, в большей степени приводили аргументы о существенных финансовых нарушениях в ходе нее (включая подозрения в уклонении от уплаты налогов).

Алтайский суд ожидаемо отказал в лишении главы края его мандата, однако появившийся еще спустя несколько месяцев доклад Голоса вновь выводит проблему реальности полномочий алтайского губернатора в актуальное политическое и правовое поле.

"Расхождения с официальными результатами, которые мы увидели после изучения видеозаписей, заставляют сомневаться в правильном отражении волеизъявления избирателей на трех избирательных участках Ключевского района Алтайского края. В совокупности 661 голос тем или иным образом оказался приписан кандидату в губернаторы от «Единой России» Виктору Томенко", - резюмирует движение Голос в своем документе.

В физическом объеме голосов, полученных год назад Томенко, сомнительные голоса из Ключевского района, впрочем, "весят" не так много. Даже в случае успешного оспаривания в суде результатов выборов на трех сомнительных участках, это могло бы снизить итоговый показатель главы региона примерно лишь на 0,5%.

Однако, стоит отметить, что при этом многочисленные прочие видеозаписи голосования в сентябре 2018 г. из архивов системы ЦИК, не подвергались подобному анализу – ни Голосом, ни кем-либо еще.

Впрочем, само движение в защиту прав избирателей в опубликованном документе никак не поделилось ни целью проделанной работы, ни дальнейшими планами в связи с высказанными подозрениями.

Сам герой публикации также никак не высказался по ее поводу: последние дни он практически в режиме non-stop ездит по районам и городам подмандатного региона.

А вот г-н Рау в своем комментарии к докладу Голоса не скрывает удовлетворения – его преимущественно финансовые претензии к кампании Томенко (высказанные в ходе суда) теперь подкреплены и объемными документированными претензиями к подсчету голосов.

"Так вот "ковалась "победа" Томенко. Жулик на жулике. А потом самым главным "лидерам гонки" больших % "за Томенко" УАЗики раздавали", - заявил политик в комментарии в соцсетях.

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