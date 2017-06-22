К финалу дня 22 июня алтайские провайдеры начали блокировать доступ к Google.

22.06.2017

К финалу рабочего дня 22 июня интернет-провайдеры Алтайского края начали блокировать доступ к домену google.ru. Это национальный домен, который использует корпорация Google, перенапрявляя на него всех пользователей в России.

Таким образом, доступ ко всем сервисам Google стал с этого времени недоступен. Дочерние сервисы Google, пользующиеся другими доменами, однако, пока по-прежнему доступны. В ходе обсуждения ситуации в соцсетях высказываются мнения о том, что какие-то провайдеры (преимущественно малые) могли пока не успеть установить такую блокировку, однако это вопрос времени.

При этом вывешиваемая провайдерами (например, ТТК) страница-заставка утверждает, что блокировка произошла по требованию Роскомнадзора.

Московские СМИ при этом приводят довольно-таки невнятные комментарии представителя этого ведомства, ссылающегося на то, что Роскомнадзор потребовал заблокировать Google, поскольку через него была доступна некая «запрещенная» ссылка, которая вела на сайт букмекерской конторы.

Они утверждают, что на финал дня 22 июня о фактах блокировки все более широким кругом провайдеров доступа к Google также сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

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