К деятельности подозреваемой в терроризме группировки ХГСР может быть причастен православный священник из Барнаула Иоаким Лапкин?

15.09.2017

К деятельности подозреваемой в терроризме группировки Христианское государство – Святая Русь (ХГСР) может быть причастен православный священник из Барнаула протоиерей Иоаким Лапкин, младший брат известного на Алтае православного проповедника Игнатия Лапкина. Такие предположения высказывает газета Московский комсомолец.

Братья Игнатий и Иоаким Лапкины. Фото Миссионерско-апологетического проекта "К Истине".

В последние недели ХГСР получило известность в связи с рассылкой им писем с угрозами терактов в кинотеатрах в случае проката там фильма Матильда. Лидер ХГСР Александр Калинин в интервью также сообщал о своей связи с террористами, организовавшими массовые сообщения о терактах, захлестнувшими в последние дни российские мегаполисы и пропагандировал их деятельность.

О возможной причастности о. Иоакима Лапкина к организации ХГСР религиозного поселения в Липецкой области МК сообщает 15 сентября. Поселение адептов ХГСР, вероятно, могло быть создано с использованием опыта деятельности религиозного поселения в поселке Потеряевка в Алтайском крае, созданном Игнатием и Иоакимом Лапкиными, предполагает издание.

Это предположение базируется на упомянутом МК некоем видео встречи лидера ХГСР Александра Калинина с Иоакимом Лапкиным, "который дает ему советы по обустройству общины. Лапкин весьма известен в Сибири. В различных епархиях РПЦ верующих предостерегали от прочтения написанной им литературы и называли «псевдоправославным лжеучителем».

Лапкин в начале девяностых организовал в заброшенном поселке Потеряевка Алтайского края «православный стан», поселение приняло устав, в котором говорилось: категорически запрещается общение с миром, обращение за помощью к неверующим по возможности нужно сводить до минимума".

По всей видимости, речь идет об опубликованном в 2015 г. 40-минутном ролике о посещении поселения ХГСР в Липецкой области двумя высокопоставленными православными священниками. Н видео действительно запечатлен краткий рассказ о. Иоакима Лапкина об истории создания поселения в Потеряевке.

Иерархический статус алтайского священника при этом на сегодня не вполне ясен. Ранее сообщалось о том, что он входит в состав ныне влившейся в Московский патриархат РПЦ длительное время существовавшей параллельно РПЦ Заграницей (РПЦЗ). В последние годы есть данные о том, что о. Иоаким служил в составе Алтайской митрополии РПЦ (МП), в состав которой вошла и религиозная община в Потеряевке. Во всяком случае, нынешний алтайский митрополит РПЦ (МП) Сергий Иванников в последние годы стал в Потеряевке частным гостем.

Алтайский митрополит Сергий Иванников после службы в Потеряевке, 2015 г. Фото Миссионерско-апологетическогопроекта "К Истине".

Сообщается, что помимо Потеряевки, Иоаким Лапкин также был священником еще в двух подобных религиозных поселениях. Однако, входит ли в их состав липецкое поселение ХГСР – неизвестно.

Высказанные в адрес радикального священника Лапкина подозрения в духовной поддержке подозреваемых в терроризме и экстремизме – не первые в таком роде на Алтае. Так, в 2010 г. в Барнауле были проведены обыски у настоятеля одного из местных храмов о. Георгия Титова. У ставшего священника бывшего судьи краевого суда тогда искали литературу и документы экстремистского характера, по результатам обыска часть найденного (включая компьютер) у него была изъята. Обыски также прошли у ряда прихожан храма, в том числе из числа местных силовиков. По рассказам обыскиваемых, направленные на обыски СКР борцы с экстремизмом в их ходе были намерены найти улики, доказывающие связь священника и его окружения (в числе прихожан храма были сотрудники спецслужб) с группой молодых националистов, арестованных тогда по обвинению в уличном убийстве в Барнауле по мотиву национальной ненависти студента по обмену из Южной Кореи. По этой версии, некоторые из входивших в круг общения о. Георгия молодых людей, могли контактировать с арестованными. Участники следственных действий были убеждены, что следствие хотело тогда найти улики, доказывающие то, что консервативно-националистически настроенный священник возглавлял группу молодых националистов, некоторые члены которой по мотивам национальной ненависти убили корейского студента. Однако, формальных уголовных последствий этот скандал не получил.

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