Известный на Алтае сайт радикально изменил состав собственников.

30.04.2019

Сообщения о том, что старейший на Алтае информационный сайт bankfax.ru изменил состав собственников и это, возможно, существенно скажется на его редакционной политике, стали активно распространяться в последние дни в медиа-сообществе. В качестве источников слухов при этом обычно указывалась сама редакция сайта (каких-либо публичных заявлений на эту тему она в последнее время не делала).

Сотрудники медиа обсуждали версии о том, что участвовавшая в управлении сайтом группа Эвалар (предпринимательская семья Прокопьевых) якобы вышла из состава собственников, передав свои права то ли редакции сайта, то ли его редактору. Итогом этого якобы должен был стать выход популярного сайта из пула изданий, контролируемых краевыми властями - с соответствующим изменением контента и источников текущего финансирования.

Справочно-правовые системы показывают, что 12 апреля в структуре собственников сайта действительно произошли существенные изменения. Однако, они далеки от распространяемой в медиа легенды.

До последнего времени держателями 50-процентных долей в редакции сайта (ООО Банкфакс) являлись два физических лица. В профессиональном сообществе считалось, что один из них представляет группу Эвалар, а второй – длительное время управлявший Алтайским краем тандем Сергея Локтева и Александра Карлина.

После рокировки 12 апреля, предполагаемый представитель Локтева вышел из состава собственников. А его доля была поделена следующим образом. Вероятный представитель Эвалара Александр Завьялов (он указан как владелец собственности также и иных входящих в группу Эвалара медиа-активов) увеличил свою долю с 50 до 51 процента. Оставшаяся доля перешла двум людям. Это главред (и директор) издания Виктория Крахмалева, действительно получившая скромный пакет в 15%. И Сергей Ушаков, пакет долей которого составил 34%. О г-не Ушакове известно лишь то, что он является единоличным собственником дислоцированной в Бийске частной силовой структуры - ООО "ЧОО "Исполин". В качестве видов деятельности она декларирует охранную и расследовательскую. В публичной отчетности эти вошедшие в состав собственников известного издания частные силовики декларируют вполне серьезно выглядящие цифры в 37-40 млн рублей ежегодной выручки.

Разговоры о том, что Эвалар намерен сократить свое присутствие в алтайской прессе стали появляться еще в прошлом году. Инсайдеры связывали это с тем, что семья Прокопьевых стали терять интерес ко СМИ после отставки Карлина и Локтева. Сибирскую медиа-группу (СМГ) в этот период покинули ряд известных журналистов, а политика ее нового топ-менеджера Андрея Абрамова на этом фоне решившего открывать новые (однотипные действующим) онлайновые проекты была оценена многими в профессиональном сообществе как сомнительная.

Линию на уход с Алтая последнее время демонстрировал и длительное время правивший краем тандем. В Телеграм-каналах в этой связи заговорили о планах Локтева и Карлина по личной и бизнес- интеграции в Германии (фактические подтверждения этим планам представлены не были).

В этой ситуации решение об изменении собственников существующего с 1996 г. сайта выглядят ожидаемыми. Однако, новая конфигурация собственности кажется необычной. Не вполне понятно, сможет ли она гарантировать отсутствие конфликтов среди них и обеспечить медиа-проекту стабильный бюджет (публичный годовой бюджет сайта заявлен в 2,5-3 млн рублей).

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