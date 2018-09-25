Известный муниципал в Алтайском крае объявил голодовку, протестуя против провалов в подготовке властей к зиме.

25.09.2018

Возглавляющий крупный муниципалитет в пригороде Барнаула Олег Боронин 25 сентября объявил голодовку, протестуя против плохой работы властей по подготовке к приближающемуся зимнему отопительному сезону. В системных срывах этой подготовки он винит администрацию Первомайского района, а также региональное правительство. Протест известного на Алтае муниципала (в 20154 г. он баллотировался в губернаторы этого региона) вызвала также политика местных представительств Газпрома.

Открытой информации о том, как реально идет в одном из беднейших регионов России процесс подготовки к зиме, не имеется: краевое правительство, несмотря на смену в мае главы этого региона, продолжает поддерживать режим максимальной информационной закрытости. Стоит отметить, однако, что пригородный по отношению к краевому центру – Барнаулу – Первомайский район имеет неофициальную репутацию одного из крупнейших и наиболее экономически развитых в Алтайском крае. Так, именно по его территории сюда входит единственный на Алтае магистральный газопровод, здесь же находится крупнейший в Сибири железнодорожный узел, связывающий Алтай с основным поставщиком туда угля – Кузбассом.

В своем заявлении для СМИ Боронин поясняет, что после того, как летом 2018 г. полномочия по подготовке к зиме были изъяты у руководимого им Сибирского сельсовета и переданы администрации района, процесс этой подготовки был фактически сорван.

Власти района фактически ликвидировали успешно работавший в этом муниципалитете МУП Сибирское ЖКХ, однако не смогли затем подготовить к зиме ни местную систему систему централизованного теплоснабжения, ни модульную газовую котельную. На сегодняшний день, утверждает Боронин, "работы по подготовке к зимнему отопительному периоду не начинались; часть приборов газовой модульной котельной демонтирована; газовая модульная котельная обесточена; теплоснабжающая организация не определена; ревизия системы централизованного теплоснабжения, опрессовка и утепление теплотрасс не проводились".

Боронин утверждает, что в ситуации, когда ранее успешно решавший эти вопросы муниципалитет сегодня лишен полномочий заниматься подготовкой к зиме, "существует реальная угроза возникновения в поселке Сибирском Первомайского района Алтайского края чрезвычайной ситуации техногенного характера, в том числе касательно таких объектов, как Сибирская СОШ, филиал детского сада, амбулатория, краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также для жителей (в том числе детей и стариков) многоквартирных домов и частных домовладений, не имеющих альтернативы централизованному теплоснабжению".

В этой связи он требует от властей района и края срочно заняться решением вопросом подготовки к зиме, заявляя о том, что с 25 сентября намерен вести круглосуточную голодовку на своем рабочем месте.

"Я предлагаю журналистам и общественности взять под контроль прохождение моей бессрочной индивидуальной акции протеста – чтобы подтвердить или опровергнуть ее честность и искренность. Я понимаю, что в отношении меня теперь возможны любые провокации и попытки дискредитации. Но мне, как человеку, гражданину и муниципальному руководителю не оставили выбора", - говорится в обращении политика.

Боронин также рассказал о режиме своей протестной акции: "Голодовка не является сухой: я буду пить минеральную воду, крепкие чай и кофе без сахара, также буду курить. Это необходимо, чтобы как можно дольше я имел возможность исполнять свои должностные обязанности. Голодовка продлится до полного выполнения моих требований".

О какой-либо публичной реакции от властей района и правительства Алтайского края в связи с инцидентом на данный момент информации не имеется.

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