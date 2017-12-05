Изгнанный губернаторским окружением из Барнаула режиссер Егоров ставит в Томске спектакль об Адриане Топорове и алтайских крестьянах.

05.12.2017

Томский ТЮЗ на текущей неделе представит премьеру – спектакль Крестьяне о писателях, поставленный режиссером Дмитрием Егоровым. "Спектакль полностью документальный, даже музыкальное сопровождение написано в прошлом веке. Остальные секреты спектакля авторы не раскрывают. Ведь до премьеры ещё несколько дней. Узнать полную историю сибирского учителя можно 9 декабря", - рассказывают Вести Томск.

Крестьяне о писателях (1930 г.) - наиболее известная книга Адриана Топорова (1891-1984 гг.). В 1920 году он стал организатором на Алтае коммуны «Майское утро» , создал здесь школу, библиотеку, народный театр, краеведческий музей, хор и оркестр. Просветитель читал крестьянам отечественную классику и проводил затем ее обсуждение, среди его учеников были родители космонавта Германа Титова, называвшего в этой связи Топорова своим "духовным дедом".

В 1932 г. из-за давления местных властей, запретивших его деятельность, Топоров покинул Алтай, в 1937 г. по ложному политическому обвинению надолго попал в лагеря.

Альтернативная Топорову модель общения с народом всегда была душевно ближе властям отдаленной сибирской провинции.

Интересные параллели просматриваются в биографии всемирно известного педагога и поставившего сегодня о нем спектакль молодого режиссера. Несколько лет назад Дмитрий Егоров в присутствии Путина озвучил обоснованные подозрения в коррупции в адрес высшего руководства Алтайского края при осуществлении капремонта МТА (проведенного за счет средств федерального бюджета). После этого режиссер, как и Топоров, лишенный руководством края возможности работать здесь, был вынужден покинуть Алтай, а МТА был фактически разгромлен при участии губернаторского окружения и коррумпированных полицейских.

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