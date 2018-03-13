Избирком в Алтайском крае пытается запретить ролик лидера местной КПРФ против губернатора Карлина.

13.03.2018

О принятом 13 марта таком решении действующей при избирательной комиссии Алтайского края т.н. "Рабочей группы по информационным спорам" сообщает пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ. Предметом запрета стало 50-секундное видео, размещенной 10 марта на YouTube. В нем первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова призвала земляков "спасти Алтайский край", голосуя на выборах 18 марта против намеренного продлить свои полномочия Владимира Путина (например, за кандидата КПРФ). По ее оценке, голос, отданный против Путина, сегодня будет фактически голосом, приближающим уход управляющего краем с 2005 г. непопулярного губернатора Александра Карлина.

Крайизбирком не сообщает о принятом 13 марта решении, однако пресс-служба алтайских коммунистов утверждает, что группа решила признать ролик Прусаковой (который она называет "домашним видео") незаконным агитационным материалом.

Лидеру алтайских коммунистов пеняли на то, что ее видео якобы «вызвало массу звонков на горячую линию Крайизбиркома».

Но сама автор ролика, похоже, не намерена как-то ограничивать доступ к нему. Такой вывод можно сделать из ее заявления, опубликованного по итогам заседания группы на официальном сайте алтайских коммунистов.

"Членов "рабочей группы" почему-то больше всего заинтересовали те эмоции, которые я испытываю после того, как это видео на ютуб пользуется популярностью, набрав в социальных сетях тысячи просмотров. Я напомнила, что куда большее чувство негодования может вызвать распространяемая сейчас в регионе газетенка с клеветой о Павле Николаевиче Грудининие и совхозе имени Ленина. Члены рабочей группы Крайизбиркома решили, что правоохранители каким-то образом могут сейчас пресечь распространение личных видеороликов на ютуб, если они рассмотрели их как «незаконный агитационный материал, который не был оплачен с избирательного фонда кандидата", - резюмировала Прусакова.

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