Избирком в Алтайском крае призвал полицию бороться с одинокой листовкой Навального, но не заметил массовой незаконной агитации сторонников Путина.

13.03.2018

Избирательная комиссия Алтайского края призвала полицию к репрессиям в адрес местных жителей, недовольных нарушениями в ходе текущих выборов и распространяющих в этой связи листовки с призывом отказаться от участия в голосовании. С существенным опозданием крайизбирком сообщил о соответствующем решении, принятом еще 3 марта действующей при нем т.н. "Рабочей группой по информационным спорам".

В состав этой "группы" входят 16 человек. Это члены и сотрудники аппарата крайизбиркома (7 человек), два чиновника краевого правительства (Сергей Лоор и Олег Микуров), чиновник Роскомнадзора, два доцента-юриста из АлтГУ (Ольга Блинова и Алексей Иванов) а также четыре работника государственных медиа (ИД Регион, Катунь-FM, ГТРК Алтай и Алтайская правда). Последняя представлена некогда имевшим на Алтае известность как независимый журналист Олегом Купчинским.

В этот день группа рассмотрела две предоставленные ей неоглашаемым путем листовки – одна из них была найдена в Бийске, другая - в Заринске. Обстоятельства, при которых эти листовки были изъяты, также не оглашаются.

Бийскую листовку крайизбирком описывает следующим образом: "Листовка с заголовком «Забастовка избирателей! Это не выборы – это обман» содержит карикатурное изображение человека, заключенного в запрещающий знак дорожного движения, на оборотной стороне материала перечислены цели уклонения от участия в голосовании и план действий.

Кроме того, призывы к неучастию в выборах соединены с негативной информацией о незаконности избрания одного из зарегистрированных кандидатов по результатам голосования на выборах Президента, то есть формируют отрицательное отношение к нему избирателей".

Приведенное описание соответствует одному из шаблонов (N1) листовок, разработанных штабом оппозиционера Алексея Навального. Шаблоны листовок размещены на сайте Навального, откуда всем имеющим гражданскую позицию патриотам России, недовольным нарушениями в ходе текущих выборов, при согласии с содержанием, предлагается их скачать и распечатать.

Ранее в Алтайском крае уже отмечались факты репрессий против местных жителей, распространявших такие листовки, распечатанные на домашней технике. Так, в январе полицией была организована кампания давления на поэтессу из Славгорода Галину Литау , пытавшейся распространить там несколько листовок с призывом отказаться от участия в выборах. Полиция, впрочем, поначалу, затруднилась с тем, что инкриминировать молодой женщине, однако ей на помощь пришел крайизбирком в лице своего председателя Ирины Акимовой обратившийся в МВД с призывом "пресечь незаконные призывы бойкотировать выборы".

В марте эти призывы были повторены.

Бийская листовка сторонников Навального была признана незаконным агитационным материалом. К неясного происхождения листовке из Заринска (под заголовком «Выборам – нет! Отмене итогов приватизации – да!») Рабочая группа по информационным спорам подошла лояльнее.

"Было установлено, что она не содержит признаков предвыборной агитации. Вместе с тем, членами Рабочей группы было единогласно отмечено, что изготовление и распространение данного материала направлено на дискредитацию института выборов в Российской Федерации", - говорится в официальном сообщении.

Листовку же Навального признали "имеющей целью побудить избирателей к голосованию против одного из кандидатов на должность Президента Российской Федерации".

В итоге информация о результатах исследования данного печатного материала направлена в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Симптоматичным представляется то, что если две распечатанных гражданами листовки против нарушений на выборах вызвали у властей быструю и предельно жесткую реакцию, то распространяемые массовыми тиражами в Алтайском крае дорогостоящие анонимные листовки, заманивающие избирателей на выборы 18 марта путем подкупа их обещаниями за это различных материальных выгод и выигрышей в лотереи, не вызвали у крайизбиркома никакой реакции. Впрочем, это может быть объяснимо тем, что в состав рабочей группы входили как минимум несколько должностных лиц, вероятно, причастных к организации этой сомнительной деятельности. Так, формальным организатором лотереи (#ФОТОВЫБОРЫ22) для избирателей, по итогам которой им обещаны дорогостоящие выигрыши, является "губернаторский" ИД Регион, два представителя которого входят в состав "группы", потребовавшей репрессий в отношении патриотически настроенных жителей Бийска и Заринска, пытавшихся выразить свой протест против нарушений законодательства.

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