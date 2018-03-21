Избирком Алтайского края отрицает вброс бюллетеней за Путина на УИК 78 в Барнауле.

21.03.2018

"Разошедшаяся по некоторым СМИ и соцсетям история о том, что 18 марта на участке № 78 в поселке Лесной Барнаула был зафиксирован вброс бюллетеней, не подтвердилась", - такое сообщение со ссылкой на сделанное на пресс-конференции заявление председателя избирательной комиссии Алтайского края Ирины Акимовой распространило центральное СМИ медиа-группы Эвалар – ПолитСиб.ру.

Получивший большой общественный резонанс инцидент со попыткой вброса (а затем похищения) более двухсот бюллетеней за Путина (а затем дополнительно вскрывшийся факт попытки засчитать в пользу кремлевского лидера 92 бюллетеня с голосами, отданными за других кандидатов), г-жа Акимова оценила как то, что "сотрудники недосчитались нескольких бюллетеней, затем их нашли".

«На 78 УИК произошла ситуация, когда контрольные соотношения не были соблюдены, члены комиссии поняли, что какие-то голоса потеряны, где-то закралась ошибка. Но ни о каком вбросе вообще нет возможности говорить в данном случае, потому что бюллетени представляли собой остаток чистых неиспользованных, на них не было никаких галочек. Каждый бюллетень был тщательно просмотрен всеми присутствующими. Я лично в режиме видеонаблюдения оценивала работу моих коллег», - цитирует заявление Акимовой агентство.

"По словам председатель крайизбиркома, у членов комиссии первоначально возникло сомнение, когда было погашено всего 35 бюллетеней. Они поняли, что должно быть погашено больше, контрольные соотношения не соблюдены. Это и явилось основным сигналом, и они начали искать оставшиеся бюллетени", - так излагает СМИ со слов Акимовой фабулу инцидента.

«Тот «хвостик», которого недосчитались, был извлечен из розового пакета, где в том числе находились какие-то бумажки. Тогда и констатировали, что это и есть остатки данной УИК. Они не были реально использованы в избирательном процессе. Это и стало поводом для просчета бюллетеней по всем позициям, чтобы в итоге констатировать контрольные соотношения. Сказать, что их вытащили из мусорной урны, - нет, я этого на видеонаблюдении не видела. ТИК Индустриального района тоже предприняла действия, направленные на анализ ситуации, исследование тех бюллетеней, это подтверждено документально», - заявила Акимова.

Председатель крайизбиркома особо тщательно пыталась опровергнуть факт нахождения 264 чистых бюллетеня были извлечены в пакете с мусором.

«Никаких вброшенных бюллетеней не доставали из урн, и ни у одного из лиц, присутствовавших на голосовании, не возникло вопросов. Был обычный подсчет избирателей, подсчитаны и погашены бюллетени. Но вот когда приступили к составлению протокола, поняли, что что-то неверно. В том числе не идут контрольные соотношения по остаткам избирательных бюллетеней. Кстати, я где-то прочитала, что эти бюллетени были с отметкой за кандидата – это, безусловно, не соответствует действительности. Это бюллетени стандартных форм из тех 1800, которые получила УИК», - заявила г-жа Акимова.

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