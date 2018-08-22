Июнь: Алтайский край по зарплате по-прежнему на предпоследнем месте в России.

22.08.2018

По размеру средней зарплаты за июнь 2018 г. (26.860 рублей) Алтайский край по-прежнему занимает предпоследнее место среди 85-ти российских регионов. Об этом свидетельствует ежемесячный доклад Росстата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2018гг.".

В июне, впрочем, здесь сменился абсолютный аутсайдер в ретийнге регионов по самой низкой зарплате. Традиционно занимавший это место Дагестан неожиданно опередил целый ряд регионов (возможно, это связано с появлением в проблемной республике нового руководства и массовыми антикоррупционными акциями).

Место региона с самой низкой (26.116 рублей) зарплатой в июне неожиданно заняла Чечня, Впрочем, особенности сбора там статинформации не позволяют сколько-нибудь серьезно относиться к этой цифре. Фактически в сложившейся ситуации Алтайский край может рассматриваться как регион с самой низкой зарплатой в России.

На момент прихода к власти здесь губернатора Александра Карлина (2005 г.) Алтайский край занимал среди российских регионов по размеру зарплаты 17-ое место с конца. Деградация края за время управления им команды Карлина привела к тому, что он сдал Алтай своему преемнику на предпоследнем (84-ом) месте в России по размере средней зарплаты (данные Росстата за май 2018 г.)

За уже почти три месяца управления Алтайским краем врио губернатора Виктор Томенко неоднократно заявлял о том, что видит ситуацию с низкими зарплатами здесь ключевой проблемой для руководителя региона. Впрочем, какой-либо внятной стратегии новый губернатор в этой области не озвучил, а якобы разработанная им для голосования 9 сентября "программа" развития края на 5 лет до сих пор не опубликована - ее текст авторы активно скрывают.

В этой ситуации данные Росстата за первый месяц управления Алтайским краем нового руководителя показали, что ситуация здесь не только не имеет потенциала к улучшению, но скорее ухудшается.

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