Итоги алтайских выборов: первые мысли

11.09.2017

Обильно смазанная бюджетными деньгами пропагандистская машина властей на Алтае все сильнее пробуксовывает, скатываясь к принуждению, подкупу и методам, граничащим с прямым криминалом...

Внимание к местным выборам 10 сентября в Алтайском крае в последние недели проявляли не только местные, но и федеральные СМИ – как оказалось, здесь выбирают аж четверть всех местных депутатов России.

У НИХ ТАК, У НАС - ЭДАК.

Дело конечно, не в значимости их скромных мандатов. Федералам эти выборы были интересны, как последний по времени публичный замер динамики общественных настроений (и моделей поведения власти) в преддверии президентских выборов Путина в 2018 году.

А в погруженном бедность и безнадегу Алтайском крае многие надеялись на то, что эти выборы продемонстрируют "новую волну" недовольства и активности избирателей. И наконец-то подтолкнут Кремль к удалению отсюда команды управляющего регионом уже 13-й год "отца" алтайского застоя, авторитарного и возрастного губернатора Александра Карлина.

Что же можно констатировать по итогам этих выборов?

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ УПАДОК И РАЗЛОЖЕНИЕ

Во-первых, они явно показали, что краевые власти утратили всякое влияние на протекающие изменения в общественном сознании. А протекают они в следующем направлении: уровень недовольства властью здесь продолжает возрастать, немногочисленные пока на Алтае реально оппозиционные лидеры общественного мнения пользуются медленно, но явно и устойчиво растущей общественной поддержкой. При этом обильно смазанная бюджетными деньгами пропагандистская машина властей все сильнее пробуксовывает, скатываясь все больше к принуждению, подкупу и вообще методам, граничащим с прямым криминалом.

Первый звонок, позволяющий сделать такие выводы, прозвучал еще год назад – в сентябре 2016г., когда на выборах в Госдуму Единая Россия получила в Алтайском крае самый низкий рейтинг в стране.

Год спустя Алтайский край продемонстрировал, что падение популярности власти (в виде рейтинга ЕР) продолжается.

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В СМИ?

Упадок и разложение в ходе завершившихся выборов, к сожалению, продемонстрировала не только власть. Вновь отличились здесь и ее агенты в общественном секторе. И речь не попытках подкупа избирателей, и не о черных пиарщиках с их подметными листовками. Что о них говорить? Это сюжеты уголовные.

А вот о том, как вела себя алтайская пресса, сказать пару слов хочется. На удивление, претензий здесь меньше, чем ожидалось. Отчасти это может быть связано с конфликтом с губернатором контролирующей значительную часть краевой прессы группы Эвалар, явно ослабившей на период выборов опутывающие свои медиа-проекты удавки. А отчасти, с тем, что привыкшие чуять новые запахи местные акулы пера (даже в государственных СМИ), возможно, интуитивно почувствовали, что не стоит сегодня так уж явно пачкаться в грязных технологиях. Исключением здесь стал ставший медиа-бизнесменом некогда независимый журналист Юрий Пургин, выпустивший колоссальными тиражами ряд агитгазет за власть и ЕР, замаскированных под обычные информационные продукты, написанные "по зову журналистского сердца". Увы, но жадность и беспринципность могут завести очень далеко. Впрочем, и там, похоже, понимают реальность – ни один из его сотрудников не решился поставить под оплаченными грязными деньгами многочисленными статьями своей фамилии.

ИТОГИ ВЫБОРОВ: РЕЙТИНГИ ВЛАСТИ ПАДАЮТ

И это - даже при всех многочисленных фальсификационных технологиях, поставивших алтайские выборы на грань отмены Центризбиркомом (по крайней мере, в Барнауле). Падение рейтинга ЕР в Барнауле (по предварительным данным) невелико, но оно есть – составило около одного процента (с 50 до 49%). Впрочем, реальное падение рейтинга этой партии, скорее показывают местные выборы в Бийске и Рубцовске. Там ЕР, без массовых злоупотреблений адмприводом при досрочном голосовании (67% в Барнауле за ЕР), набрала по партспискам лишь 32% и 30%, завершив выборы практически на одном уровне даже с таким политкадавром, как КПРФ.

Заливание округов деньгами пока еще позволяет единороссам выигрывать выборы там, но это явно ненадолго. И может обрушиться буквально в один день. Когда бизнес-сообщество, посмотрев на новую реальность, просто дружно пошлет в очередной раз собирающих деньги на выборы губернаторских баскаков в сексуально-пешеходный тур.

СМЕЛЫЕ В ВЫИГРЫШЕ

Хоть сколько-нибудь живые оппозиционеры, заранее позаботившиеся о своем имидже и известности и не трусящие оппонировать власти, сегодня в легкую выигрывают эти выборы у единороссовских монстров. Примером может служить победа в Бийске активно прессуемого последний год властью, безработного-инвалида Евгения Корчагина над еще вчера самовластно правившей алтайским наукоградом Лидией Громогласовой.

А вот "старые оппозиционеры" привычно бесцветно и трусовато предлагающие голосовать "за все хорошее", пролетают сегодня мимо кассы. Об этом может свидетельствовать предельно тусклая и кислая кампания Яблока в Барнауле, не набравшего даже (как на прошлых выборах) гарантирующих прохождение в гордуму пяти процентов. И это при том, что в этот раз оно сумело привлечь в свои рядя целых ряд потенциально сильных и известных кандидатов (типа бывшего директора МТА, дружившей с Евдокимовым и Золотухиным, Татьяны Козицыной). Прилечь то сумело, но воспользоваться их потенциалом и известностью, тяжко заработанной в противостоянии с неправедной власть, не захотело. Точнее, банально побоялось.

КТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ "НЫНЕШНИМ"?

Вообще, недоработка структур, именуемых сегодня "политическими партиями", с персоналиями носит всеобщий характер. Интересные и перспективные кандидаты были и в рядах КПРФ. Однако, руководство ее краевой организации предпочло бегать с портретиками Сталина, вместо того, чтобы хотя бы год до выборов стандартно раскручивать их в прессе и общественной среде.

В этой ситуации наибольший потенциал среди партий мне видится в рядах СР. Возможно, потому, что их местному лидеру депутату ГД Александру Тереньеву, неинтересна карьера в алтайской политике - и он не препятствует росту в своей партии целой плеяды людей, потенциально уже сегодня могущих стать реальными претендентами на мандаты глав алтайских городов и даже губернаторское кресло.

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА

Ну и в финале, по поводу господина Карлина.

Скандальные алтайские выборы безусловно показали, что этот человек явно не справляется с политическим функционалом губернатора (впрочем, предпоследнее место края по средней зарплате в России свидетельствует, что – увы! - не только с политическим). Любая рациональная модель поведения Кремля сегодня должна привести к его скорому оперативному удалению с Алтая. Тем более, что проанонсированная Центризбиркомом угроза отмена итогов выборов в Барнауле может (в случае реализации) стать для этого великолепным легальным предлогом.

Однако, будут ли там руководствоваться соображения рациональности – не скажет сегодня никто.

Впрочем, особого энтузиазма перспектива "кремлевской" смены губернатора в Алтайском крае также не вызывает.

Ибо неясен вопрос – будет ли при этом выкорчевана отсюда реально рулящая, закрываясь Карлиным, экономикой Алтая группировка его партнера по управлению краем и первого заместителя Сергея Локтева. С которой, собственно, и связываются основные вопросы по рейдерству, коррупции, инвестиционному климату и т.п.

А во-вторых, посмотрев на те мутные источники, откуда Кремль сегодня черпает кандидатов в губернаторы, невольно подумаешь – а может быть пенсионер прокуратуры уж не хуже какого-нибудь молодого бывшего охранника Путина?

Валерий Савинков, журналист

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