Итоги 2019-ого. Fly, you fools!

17.12.2019

- Медиа Алтайского края второй день наперебой цитируют высказывания местного губернатора Виктора Томенко. На тему итогов 2019 года. Год не закончился пока, но нам уже все ясно, утверждает губернатор.

На некоем мероприятии. Которое кое-кто уже смело именует "пресс-конференцией". Ну, до пресс-конференции у Виктора смелости не хватило.

В реальности – состоялся тот же самый недоброй памяти дедушки Карлина "медиалог" – т.е. закрытая встреча с заранее отобранными представителями доверенных медиа. На которых ранее Диму Негреева карлинские привечали. Потом гоняли.

А сегодня – его, димина, череда настала этот дедушковый формат поддерживать.

Впрочем, что я о форме? Важнее ведь содержание…

Содержания, впрочем, явно не хватает. Пространные рассуждения "в пользу бедных". Отдельные несистемные цифры. Сокрытие многочисленных проблемных мест и манипуляции. Ну и в целом – такая скука! От текстов "интервью" Томенко просто скулы сводит, как от лесного яблока-ранетки.

Большую часть тех полутора десятилетий г-на Карлина мне пришлось тут на Алтае выступать ему оппонентом, публикуя реальные цифры ситуации в одном из наиболее проблемных российских регионов. И их печальную динамику. Не очень хотелось (надоело это до смерти), но видимо придется что-то в этом же ключе сказать и в адрес его преемника.

Итак, что же по итогам 2019 года? Их, конечно, еще нет, но раз уж Томенко считает, что текущих цифр Росстата (по разным позициям они сведены по периоду от 7 до 10 месяцев текущего года) достаточно для анализа итогов, не буду спорить.

Ну, так каковы текущие цифры Росстата (к соответствующему периоду прошлого года) и вектор их динамики?

1. РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (по 10 месяцам) – рост на 1,1%

Алтайский ИПП выглядит довольно тухловато, существенно хуже общероссийского, и к тому же с динамикой затухания. Отраслевой анализ показывает, что причина потери динамики в том, что многолетний драйвер развития ИПП на Алтае – рост выпуска продуктов питания (составляющего здесь почти половину промпроизводства) исчез. Вместо него теперь – спад. В целом по продуктам питания - на 0,8%. А глубинный анализ показывает, что спад этот обеспечен резким (в среднем на 5-10%) падением выпуска дорогостоящих качественных продуктов питания, ориентированных на внутренний рынок края (колбасы – минус 6,6%, соки – минус 7,3%, масло растительное – минус 4%, кондитерка – минус 22,6%). Судя по всему, люди в условиях падения доходов ограничивают в своем рационе потребление этих продуктов. Оставляя лишь крупы, макароны и овощи.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО (по 10 месяцам) - падение на 0,5%.

ВВОД ЖИЛЬЯ (по 10 месяцам) – падение на 13,2%.

2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ (по 7 месяцам) – падение на 3,6%.

По итогам текущего года Томенко и его недавно сбежавший в Москву министр Дитятев обещают их рост на 0,1%. Впрочем, эта пара и в прошлом году обещала рост на 0,4% (а в реальности получилось падение на 4,1%).

РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА (по 9 месяцам) – рост на 3,6%.

Это единственный оптимистичный (хотя и тоже с падающей динамикой) показатель. Однако, он вызывает большие сомнения в достоверности (точнее – репрезентативности). За карлинские годы Росстат на Алтае в результате давления губернаторской команды снизил размер исследуемого им "белого" рынка труда с трех четвертей трудоспособного населения (с 730 тыс. человек) до половины (580 тыс. человек). Сегодня статистика зарплат собирается фактически лишь по бюджетникам, работникам крупных компаний и менеджменту. В итоге эти цифры, и раньше то выглядевшие не слишком, сегодня окончательно потеряли представительность.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ, иначе - потребление населения (по итогам 10 месяцев).

Рост на 0,2% (в сопоставимых ценах) Динамика - затухающая. Совершенно не факт, что по итогам года она вновь не уйдет в "красную" зону, обновив рекорды текущего кризиса. Впрочем, чего ожидать от потребления при падении реальных доходов? И если б не безумные потребительские кредиты, буквально навязываемые банками людям, здесь падение было бы уже сегодня.

На этом, пожалуй, все. Основные цифры есть. Динамика их также видна. Общий вывод с оценкой позвольте не писать – по-моему, все и так ясно.

…Год назад я говорил Томенко, что ключ – это реальные доходы людей (их падение). В ответ услышал "у меня нет такого видения этой проблемы". Унылые итоги 2019 года показали, кто был прав. Вот уже и "экономический" заместитель Томенко Дитятев, грузивший ему мозг безумными оптимистичными прогнозами, сбежал от него на теплое местечко в Москву.

"А там во глубине России

Там гробовая тишина".

Понятно, что и в целом по России цифры выглядят кисло. Но даже на этом фоне Алткрай при правительстве Томенко ухитряется выглядеть дефективным двоечником.

Какое уж тут развитие проблемного региона?

За полтора года правительство Томенко не показало нам ни одной симпатичной физиономии человека с перспективой и доверием от общества. Ни шагу не сделано в направлении планов перспективного развития края. Зато подозрительных на предмет коррупции договорняков с московскими олигархами (в области манипуляции тарифами или вывода госимущества) - мы видим целую серию. Неудивительно – Виктор вырос как менеджер среди этих олигархов, понимает их насквозь, знает их психологию. Это его живо интересует, решения тут многочисленны, быстры и окончательны. Да и опыт уже пришел, таких ошибок, как с панамским офшором, наверное, уже не будет.

В общем, год заканчивается без оптимизма. Какой уж тут оптимизм, когда губернатор покинули даже его экономически и финансовый заместители, ясно проскандировав всем нам тут бессмертный мем Гэндальфа на Морийском мосту: "Бегите, глупцы!"

Валерий Савинков, журналист

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