Инвестпотенциал Алткрая высок, но в 2018 он ухудшился – Ъ.

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14 декабря Коммерсант публикует рейтинг "Инвестиционный риск российских регионов в 2018 году" (источник - «РАЭКС-Аналитика»).
В рамках рейтинг его авторы проранжировали российские регионы по степени риска для работающих (или входящих туда) инвесторов. По итогам текущего года Алтайский край занял среди 85-ти российских регионов весьма высокое для скромного общего уровня развития экономики отдаленного сибирского края 29-ое место.
Так, имеющая неформальную репутацию российского "инвестиционного Клондайка" Сахалинская область по итогам текущего года заняла место рядом с ним, и лишь на одну строку выше.
Основным благоприятными факторами, влияющими на низкие инвестиционные риски в Алтайском крае, исследователи назвали прежде всего низкие финансовые и криминальные риски. А вот риски, определяемые социальными, экономическими и управленческими факторами, были оценены в Алтайском крае, радикально выше и, напротив, тянут регион назад.
Также исследователи оценили общее состояние инвестпотенциала края в 2018 г. с отрицательным вектором: по итогам завершающегося года, Алтайский край не только не продвинулся выше в рейтинге регионов, но, напротив, потерял в нем две позиции (по сравнению с показателями предыдущего года).← Назад
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