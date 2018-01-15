Инициативники: Нагайцев со товарищи презентует созданный ими самодеятельный блок за продление полномочий Путина.

15.01.2018

На текущей неделе группа активистов (преимущественно из числа бывших сотрудников силовых структур) намерена публично презентовать созданный ими накануне нового года "общественно-политический блок в поддержку кандидата в президенты Путина В.В. "Во славу отечества". Одним из организаторов блока стал выходец из Бийска, в прошлом подполковник ФСБ Андрей Нагайцев.

Пропутинская инциатива Нагайцева фактически завершила круг его политической эволюции. Заявляя о себе после увольнения со службы в ФСБ как об оппозиционере, после аннексии Крыма в 2014 г. и начала Кремлем ряда внешнеполитических авантюр, он заявлял о себе как о приверженце внешней политики Путина, продолжая критиковать его внутреннюю политику. Сегодня, на пике кризиса, поразившего России по итогам почти двух десятилетий правления кремлевского лидера, и падения уровня жизни населения, г-н Нагайцев поддерживает политику Путина уже безусловно.

Сообщается, что в состав "блока" вошли организация "Во славу Отечества", "Союз ветеранов региональных подразделений специального назначения", "Общественный Совет мирных инициатив", "Союз Курортных предприятий Крыма", "Гражданский комитет России", "Крымский офицерский союз", региональная общественная организация «Православие. Армия. Отечество», отдельные активисты "Боевого братства" и "Союза десантников России", а также ряд бизнесменов из Сибири, с которой преимущественно территориально связаны и прочие участники этой инициативы.

Особенностью блока является то, что он никак не интегрирован в рамки контролируемого Кремлем движения в поддержку Путина: в его состав вошли те люди и структуры, которые на сегодня оказались не нужны Кремлю в качестве своих сторонников. В этой связи можно ожидать, что пропутинские "инициативники" могут встретить прохладное отношение властей к себе, в особенности на местах.

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