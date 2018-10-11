Информация об отмене губернатором решения о закрытии домов престарелых так и осталась неофициальной.

11.10.2018

Информация о том, как и при каких обстоятельствах губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил свое постановление о закрытии 11 домов престарелых, активно публикуемая СМИ, так и осталась неофициальной. Вопреки ожиданиям, сообщение о якобы проведенном накануне Томенко совещании с участием двух членов его кабинета, так и не появилось на детально освещающем все действия губернатора официальном сайте Алтайского края – ни 10, ни утром 11 октября.

Странности сопровождали ситуацию с отменой скандального постановления с самого начала, придавая ей характер пиаровской спецоперации.

Так, информация о проведенном Томенко совещании начала появляться в медиа исключительно как неофициальная – через контролируемые губернаторской командой анонимные Телеграм-каналы. В выходящих на алтайских сайтах публикациях также упоминалась закрытая рассылка на эту тему, направленная пресс-службой Томенко в этот день в доверенные СМИ.

Неподтвержденной официально информацией по резонансной теме вынуждены были довольствоваться даже традиционно влиятельные провластные СМИ. Среди них, например, Вести ГТРК Алтай, где цитата из якобы произнесенной алтайским губернатором на совещании речи в защиту интересов стариков была дана не традиционным видеокадром, а лишь зачитана диктором в виде цитаты из текста, распространенного анонимами в Телеграме.

Упор на анонимность, неофициальную информацию и работу с зависимыми доверенными медиа, в противовес уходящим в этом случае на второй план официальным каналам распространения информации, возможно, могли быть в этом случае связаны с тем, что пиар-ведомство Томенко на этой неделе возглавил его новый выдвиженец – один из менеджеров Эвалара Дмитрий Негреев.

И хотя в итоге никто не может сейчас с уверенностью сказать – было ли в действительности "совещание", приведшее к отмене скандального постановления, что там говорилось и какие аргументы озвучивались, все-таки сам факт отмены губернатором своего решения о закрытии домов престарелых вопросов не вызывает.

Это подтверждает факт публикации в конце дня 10 октября на официальном сайте края нового постановления с таким содержанием.

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