Информация о звонках пропавшего депутата Корчагина на родину оказалась фейком.

23.07.2019

23 июля российские СМИ активно публикуют информацию одного из дочерних проектов радио Свобода – сайта Сибирь.Реалии о том, что пропавший в конце мая депутат гордумы Бийска Евгений Корчагин нашелся в США, где намерен просить политического убежища. Оттуда он якобы дважды звонил на Алтай, в ходе чего и поделился информацией о своем нынешнем положении и планах.

"Корчагин дважды звонил мне и сообщил, что в ближайшее время будет определено его постоянное место жительства в Соединенных Штатах. После этого он подробно расскажет о своем отъезде из страны," – цитирует в своей публикации на Сибирь-Реалии Юрий Крыжовников заявление, якобы сделанное ему общественником из Бийска Николаем Знагованом.

22 июля Знагован действительно опубликовал в соцсетях имевшее значительный резонанс заявление о судьбе без вести пропавшего почти 2 месяца назад бийского оппозиционера. При этом в качестве источника информации о вероятном появлении Корчагина, его жены и двух малолетних детей в США он ссылался лишь на разговор со своим другом – тестем пропавшего Игорем Болычевым. Никаких двух телефонных звонков от Корчагина не было, категорично утверждает сегодня Знагован, и вообще последний раз он лично с ним общался еще в сентябре прошлого года.

Игорь Болычев, впрочем, также заявляет о том, что после исчезновения родственника в мае ни разу не общался с ним лично. А информацию о появлении семьи в США, по его словам, он получил из пришедшей к нему СМС. Родственник исчезнувшего при этом затруднился четко пояснить - какой статус сейчас имеет Корчагин и каковы его дальнейшие планы. Сам же политик по-прежнему недоступен, а его аккаунты в соцсетях, где еще недавно он подробно рассказывал о каждом своем шаге, по-прежнему не обновляются с даты исчезновения – 29 мая.

Распространенный Сибирь.Реалии фейк по вокруг чудесно найденного в США ранее исчезновения известного на Алтае оппозиционного политика - не первый провал в его "алтайской тематике". Не ясно, однако, связано ли это со слабой работой редакции либо влияние при подготовке публикации здесь могли оказать иные факторы.

Во всяком случае, приписанная для доказательства этого бийскому общественнику фальшивая фраза, содержавшая утверждение о серии звонков Корчагина из США в Бийск, выглядит необъяснимой. В реальности информация о бегстве оппозиционера "за океан" сегодня продолжает базироваться исключительно лишь на косвенных заявлениях, полученных из вторых рук.

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