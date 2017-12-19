Индекс промпроизводства на Алтае быстро снижается – итоги ноября.

19.12.2017

Промышленный рост первого полугодия к концу 2017 года сменяется быстрым падением. Индекс промышленного производства (ИПП) в Алтайском крае в последние два месяца (октябрь-ноябрь) падал вдвое быстрее показателей по России. Так, по данным Росстата, за 2 месяца ИПП в целом по стране упал на 0,6%, составив, впрочем, по итогам января-ноября все еще положительную цифру в 101,2% к показателям соответствующего периода прошлого года. Однако, отдельно взятые показатели последнего месяца – ноября – свидетельствуют о нарастании процессов падения в индустрии. Так, промпроизводство в России ноябре 2017 г. (к ноябрю прошлого года) составило лишь 96,4%.

Процессы падения в алтайской промышленности при этом развивались существенно быстрее средних по России. За два месяца ИПП в Алтайском крае упал на 1,2% - то есть вдвое выше, чем даже критические общероссийские цифры. В финале, по итогам января-ноября ИПП в крае составил 103,4%. В целом цифра пока не выглядит катастрофической, однако сменившее подъем падение последних месяцев является крайне тревожным фактором.

Отраслевой анализ показывает, что в максимальной степени эти процессы коснулись производства продуктов питания - недавнего флагмана индустриального роста на Алтае, дающего почти половину промышленного продукта региона. Здесь падение в октябре-ноябре составило 1,7% - почти в полтора раза выше, чем в среднем по промышленности. Возможно, что это связано с вновь возобновившемся в последние месяцы снижением реального дохода населения, возникшего на фоне заморозки многих соцвыплат и резком росте фискального давления на граждан. Так, по последним данным Росстата (за 10 месяцев 2017 г.) реальные располагаемые доходы населения края вновь вернулись к показателям абсолютного минимума с начала текущего кризиса (а по России они уже находятся в состоянии продолжающегося падения).

Доклады Росстата о резком осеннем падение в промышленности стали неожиданностью: рост ИПП по итогам начала 2017 г. был едва ли не единственным внушавшим умеренный оптимизм в российской экономике показателем. Пока сложно говорить о том, насколько продлится это падение, однако внешние по отношению к промышленности факторы ни по одному параметру не внушают оптимизма на этот процесс.

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