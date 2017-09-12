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Имя Карлина все чаще звучит среди ожидаемых губернаторов-отставников.

12.09.2017

Имя губернатора Алтайского края Александра Карлина регулярно упоминается в СМИ среди глав регионов, которые могут лишиться своих постов по инициативе Кремля по итогам выборов 10 сентября. Дискуссия об этом развернулась 11 сентября после публикации РБК, со ссылкой на источники в Кремле сообщившего о подготовке отставки до 10 глав регионов.

Имена потенциальных отставников инсайдер РБК назвать отказался. Однако, в конце дня 11 сентября телеканал Дождь сообщил, что среди них с высокой вероятностью присутствует губернатор Омской области Виктор Назаров, который по оценке Кремля якобы не способен подготовить регион к президентским выборам 2018 года. В подхватившей дискуссию об отставках омской прессе также активно обсуждают среди вероятных отставников фамилии еще трех глав регионов. Это губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и губернатор Алтайского края Александр Карлин, пишет Om1.ru.

Несколько фамилий потенциальных отставников среди сибирских губернаторов были озвучены вечером 11 сентября новосибирским Сиб.фм. Так, политолог Дмитрий Пучков считает, что в группу риска из сибирских губернаторов входят: Александр Бердников (Республика Алтай), Виктор Зимин (Республика Хакасия), Виктор Толоконский (Красноярский край), Александр Карлин (Алтайский край), Владимир Городецкий (Новосибирская область).

Оценивая шансы г-на Карлин сохранить свой мандат, он высказал мнение, что алтайский губернатор «связан давними личными отношениями с Путиным», поэтому трудно найти человека, который смог бы его заменить сейчас.

А традиционно информированная газета Ведомости уточнила сроки начала кампании отставок  - как сообщает издание,  они начнутся после традиционной встречи президента с победителями Единого дня голосования.

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