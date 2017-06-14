Имеющий репутацию агента властей активист КПРФ требует запретить акции сторонников Навального на центральной площади Барнаула.

14.06.2017

Руководящей ячейкой КПРФ в Барнауле и ставший по спискам этой партии депутатом Заксобрания Алтайского края Андрей Сартаков 14 июня потребовал от местных властей запретить публичные акции сторонников Навального на центральной площади Барнаула. Примечательно, что пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ пока ничего не сообщает о неожиданной инициативе своего функционера (в алтайском политическом сообществе имеющем неофициальную репутацию доверенного лица губернаторской команды в КПРФ).

О ней сообщают лишь два радикальных местных сайта, предположительно связанных с действующими на Алтае подпольными экстремистскими группировками, привлекаемыми властями для решения проблем с оппозицией. Близкие к экстремистам сайты не раскрывают источники своей осведомленности об инициативе Сартакова. Однако из контекста их публикаций можно предположить, что она была получена ими по закрытым доверительным каналам от чиновников администрации Барнаула, обращение которым направил г-н Сартаков.

Текст обращения Сартакова не опубликован, однако поясняя мотивы требования запрета уличных акций сторонников Навального, функционер КПРФ заявил: "Глубоко возмущен, что городская власть позволяет устраивать возле монумента Владимиру Ильичу, на святом для меня и всех коммунистов месте, мероприятия так называемой «партии Прогресса» Алексея Навального. В то же время, наши обращения в мэрию, с просьбами о проведении здесь мероприятий КПРФ, нередко отвергаются!

Получается, что людей, любящих свою страну, которые чтут её великую историю: мировых рекордов и достижений, счастливо детства и уважительного отношения к человеку, желающих демонстрировать эти идеи и взгляды на площади рядом с символом этой эпохи, сюда не пускают! А антисоветчиков, антикоммунистов, которые придя к власти, первым делом разрушат ещё сохранившиеся памятники великой поры — пускают! И это происходит уже не в первый раз!

Я хочу, как депутат, как гражданин, как коммунист, чтобы власти города Барнаула запретили собираться у памятника Великому Ленину прожженным «западникам», ненавидящим историю СССР и его ценности, пропагандирующим антикоммунизм, так называемую «толерантность», в том числе связанную с пропагандой и внедрением, в первую очередь в головы молодёжи, «терпимости» к педерастии (называемой у них мягенько так — «ЛГБТ»), распространения и легализации оружия, наркотиков, проституции!"

Свое обращение он завершил почти открытым призывом к власти о готовности стать ее союзником в ситуации роста напряженности в обществе. "Власти пора уже определиться с приоритетами и союзниками! С кем она и за кого она? За врагов страны, разъедающих её изнутри с середины 80-х годов, или за истинных патриотов, борцов за социальную справедливость и возрождение Великого государства!?" – резюмировал г-н Сартаков.

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