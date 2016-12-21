Ильдара Дадина переведут в колонию в Рубцовске.

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Получившего широкую известность единственного сегодня в России осужденного за нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина, который ранее обвинил сотрудников колонию в Карелии в жестоком избиении, переводят в колонию в Рубцовске.
Об этом сообщает традиционно демонстрирующая близость к Кремлю газета Взгляд со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах. Сейчас Дадина этапируют в одну из четырех колоний
Рубцовска, там находятся две колонии общего (4 и 5) и две строго (9 и 10) режима.
Большой общественный резонанс ситуация с Дадиным получила после того, как в ноябре он передал адвокату письмо, в котором рассказывал о многочисленных пытках со стороны администрации карельской колонии. По словам Дадина, его избивали 10-12 человек, сковывали руки и угрожали изнасилованием.← Назад
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